An die Bücher, fertig, los!

Der Sommerleseclub der Laichinger Bücherei geht in eine neue Runde. Vom Mittwoch, 25. Juli, bis zum Ende der Sommerferien am 6. September bietet die Stadtbücherei eine Fortsetzung der beliebten Ferienaktion an. Alle Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen dürfen sich auf einen brandneuen Sommer-Lesekoffer mit vielen tollen Büchern und auf ein abwechslungsreiches Programmangebot freuen.

Die Stadtbücherei wird während der Sommerferien eine Auswahl neuer Bücher bereitstellen, die nur mit dem Clubausweis ausleihbar sind. Ziel ist es für alle Teilnehmer, während der Ferienzeit mindestens drei Bücher zu lesen. Die Kinder erfahren, dass Lesen in der Freizeit Spaß macht.

Gefördert werden dabei das Lese- und Textverständnis sowie die sprachliche Kompetenz. Der Sommerleseclub soll einen Anreiz für regelmäßige Bibliotheksbesuche auch nach den Sommerferien bieten.

Los geht es am Mittwoch, 25. Juli, um 11 Uhr mit einem Eröffnungsfest in der Stadtbücherei. Die Kinder können sich ab diesem Tag anmelden und der Sommer-Lesekoffer mit den neuen Büchern wird enthüllt. Außerdem gibt es Waffeln und Musik.

Abgeschlossen wird der Sommerleseclub am Donnerstag, 6. September, um 17.30 Uhr mit einer großen Abschlussfeier, bei der die Pia-Nino-Band zu Gast sein wird.

Stadtrallye und Kino

Zudem wird während der Dauer des Sommerleseclubs jeden Mittwoch ein Clubtreffen mit abwechslungsreichem Programm (von Olchi-Pary über Stadtrallye bis Kino) angeboten. Ermöglicht wird der Ferienleseclub durch die Unterstützung der Sparkasse Laichingen.