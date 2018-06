An die Anmeldung von Grundschülern denken

Alle Laichinger Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2010 und dem 30. September 2011 geboren sind, werden Ende März zur Grundschulanmeldung eingeladen. Die genauen Termine erhalten Eltern mit einer Einladung.

Wer keine Einladung bekommen hat, sollte sich telefonisch im Sekretariat der Laichinger Erich-Kästner-Grundschule (EKS), unter 07333 / 96720, melden.

Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, 14. September, in der Daniel-Schwenkmezger-Halle statt. Vorab sind alle Eltern der Schulanfänger am Dienstag, 12. September, zu einem gemeinsamen Elternabend eingeladen.

Und nochmal die EKS: Am Donnerstag, 16. März, findet ab 16 Uhr (Treffpunkt vor dem Schülercafé) ein Info- und Schnuppernachmittag für die künftigen Fünftklässler der Gemeinschaftsschule statt (Max-Lechler-Straße 2). Alle interessierten Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen. Anmeldung für die Gemeinschaftsschule ist am 4. und 5. April, jeweils von 7.30 bis 14 Uhr und am 5. April von 16 bis 18 Uhr.