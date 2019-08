Als Bauern bei der Jagd noch ausgenutzt wurden

Über 1000 Jahre war die Jagdausübung in Deutschland ein Privileg der Könige, Grafen, Herzöge und anderer Fürsten, und über tausend Jahre herrschte in den Wäldern und Fluren eine solch’ große Wilddichte, dass man sich auf dem Lande nicht mehr zu helfen wusste, wenn große Hirschrudel die grünen Saaten abfraßen, Wildschweinrotten die Felder umpflügten und Wölfe weidende Kühe und Schafe rissen.

Bisweilen mussten die tagsüber hart arbeitenden Menschen auch nachts bei den Feldern Wachdienste verrichten, um das Rot- und Schwarzwild zu verscheuchen.

Diese Situation verschlimmerte sich noch im Herzogtum Württemberg zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach mehreren Missernten, so dass sich die verarmten Bauern zu einem Bündnis, dem „Armen Konrad“, zusammenschlossen, um gegen die vielseitige feudale Unterdrückung durch Herzog Ulrich aufzubegehren.

Im Jahr 1525 – Herzog Ulrich hatte inzwischen das Land verlassen müssen – wurde eine Bitt- und Beschwerdeschrift, die „zwölf Memminger Artikel“ verfasst, in der nicht nur die Abschaffung der Leibeigenschaft, sondern auch die Freigabe der Jagd gefordert wurde.

Es war nicht die Jagdleidenschaft, die die Bauern erfasst hatte, es ging nicht einmal um mehr Fleisch auf den Tischen der Bauernhäuser, sondern nur darum, der Rotwild- und Wildschweinplage Herr zu werden. Bauernhaufen rotteten sich zusammen und wollten teilweise auch gewaltsam ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Auch Laichinger und Feldstetter Bauern waren dabei und machten sich auf, zum Uracher Schloss zu ziehen – sie kamen aber nur bis Donnstetten.

Die Fürsten stellten sich taub und ließen den Aufstand der schlecht bewaffneten Bauernhaufen durch bezahlte Söldnertruppen blutig niederschlagen. In den Geschichtsbüchern wird dies verharmlosend als „Bauernkrieg“ dargestellt; dabei handelte es sich aber um die brutale Niederwerfung eines verzweifelten revolutionären Aufstands der unterdrückten bäuerlichen Bevölkerung.

Große Belastung für Bevölkerung

Mit der „freien Jagd“ für die Bauern war es also nichts geworden, und die Rotwild- und Wildschweinplage verschlimmerte sich weiter. Die Forstämter mussten dem württembergischen Herzog jährlich die Wildbestände melden, damit er wusste, wo er mit seinem Hofstaat das „edle Waidwerk“ ausüben könne. So meldete im Jahr 1718 das Forstamt Urach 1300 Stück Rotwild nach Stuttgart. In Wirklichkeit war der Wildbestand viel größer; 20 Jahre später wurden bei Großjagden im Uracher Forst in den Jahren 1337 und 1338 allein 1600 Stück Rotwild und 600 Sauen erlegt.

Derartige Hofstaatsjagden fanden auch auf der Laichinger Alb statt. Sie waren für die Bevölkerung eine große Belastung: Die Bauern, die eigentlich genug auf ihren Feldern zu tun hatten, mussten „Hand- und Spanndienste“ leisten, Pferde, Hunde und Wagen zur Verfügung stellen und sich als Treiber durch die dichten Wälder abquälen. Es waren Jagdeinrichtungen wie Hochsitze aufzustellen, und vor allem musste man den vielen Jagdbediensteten und Hofleuten des Herzogs Quartier anbieten.

In Feldstetten zum Beispiel wurde das Gasthaus zum „Weißen Ross“ praktisch ausgeräumt und für die Jagdgesellschaft zur Verfügung gestellt. Der Wirt hatte auf seinem eigenen Anwesen nichts mehr zu melden und musste zusehen, wie herzogliche Leibköche in Küche und Hof brieten und sotten, wie die Jagdgesellschaft in froher Runde riesige Fleischportionen vertilgte und fleißig dem Alkohol zusprach.

„Plaisier-“ und „Festin-Jagd“

Der Jagdbetrieb hatte sich um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert grundlegend verändert: Die neuen Jagdmethoden des Hofes in Stuttgart waren nun die „Plaisier-“ und die „Festin-Jagd“. Im Vordergrund stand das Jagdvergnügen bei höfischen Festen mit vielen geladenen – natürlich adeligen – Gästen, denen man ein „Jagdplaisir“ bieten wollte.

So ließ Herzog Karl Eugen, jener absolutistische Herrscher Schwabens, genusssüchtig, eitel, maß- und rücksichtslos, dessen Vorbild der französische „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. war, in ganz Württemberg massenweise Hirsche, Sauen, Rehe und anderes Wild lebend einfangen und zu seinen Jagdplätzen, etwa bei seinem Jagdschloss Grafeneck oder in den Leonberger Forst transportieren.

Auch die Menschen auf der Laichinger Alb wurden unter Anweisung des Uracher Forstmeisters und seiner Forstknechte gezwungen, Jagdfronen zu leisten, zum Beispiel die Wälder mit Schnüren und Netzen zu umspannen und das zusammengetriebene Wild in Großfallen einzufangen, um es dann nach Grafeneck oder Leonberg abzutransportieren.

Im Leonberger Forst hatte der Herrscher einen künstlichen See anlegen lassen. Auf umzäunten Arealen drängten sich hunderte verschiedene Tiere, die völlig verstört waren und somit aggressiv aufeinander losgingen. Dann wurden die Gehege geöffnet und die Tiere in den See getrieben, der die Wildmassen kaum aufnehmen konnte. Der Herzog und seine Jagdgäste saßen in bequemen Pavillons, schossen ein Stück Wild nach dem andern ab, ließen sich von Büchsenspannern immer neue Gewehre reichen und genossen das „Jagdplaisier“. Getroffen hat man immer, daneben zu schießen war bei diesen zusammengepferchten Wildmassen kaum möglich.

Trotz solcher Massenabschlachtungen wurde die Rotwild- und Wildschweindichte auf der Alb nicht geringer. Jeremias Höslin, von 1752 bis 1758 Pfarrer in Suppingen, danach in Böhringen, berichtete über den damaligen Wildbestand mit einem Zitat aus dem 50. Psalm: „Denn alle Tiere im Walde sind mein... , da sie bei tausend gehen.“

Kartoffeln vor die Säue

Die Obrigkeit, allen voran der Herzog, reagierte gar nicht auf die Klagen der „beschränkten Untertanen“, wenn diese sich über den fürchterlichen Wildschaden in den Wäldern und Fluren beschwerten. Etwa ab 1770 wurden auch auf der Alb versuchsweise Kartoffeln angebaut, wobei es vor allem die Pfarrer waren, die den Bauern immer wieder wertvolle Tipps für neue Methoden der Feldbestellung gaben. Die Kartoffel als neue Bodenfrucht weckte nicht nur Hoffnungen bei den Menschen, nein, sie schmeckte auch den Wildschweinen ausnehmend gut, und oft wurde in einer Nacht ein ganzes Kartoffelfeld leergefressen.

Angelika Bischoff-Luithlen, die verdiente heimat- und volkskundliche Publizistin aus Feldstetten, berichtet in einem ihrer Bücher über einen Pfarrer, dessen Kartoffelfeld von Sauen ausgeräumt worden ist und der sich dann in einer Klage an den Herzog mit folgenden Worten gewandt hat: „Höchstdereo Wildsäue haben meine alleruntertänigsten Kartoffeln gefressen.“