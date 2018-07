Alles zu E-Books und dem Online-Service der Bücherei

Tipps und Tricks zu E-Books und E-Book-Reader bekommen Interessierte am Mittwoch, 18. Juli, um 20.15 Uhr im Vereinsheim des Vereins „Lust auf Internet” (LaI) in der Heinrich-Kahn-Str. 34 in Laichingen. Walter Karas wird allgemein über das Thema referieren, unter anderem über E-Book Reader, wie man sich E-Books besorgt, sie liest und welche Vorteile sie gegenüber einem gedruckten Buch haben. Er stellt die Software Calibre für den PC vor, sie zeigt alle relevanten Dateiformate an, kann sie konvertieren, Sammlungen organisieren und einiges mehr. Die Stadtbüchereileiterin Marion König stellt dabei auch den Online-Service der Stadtbücherei Laichingen vor und zeigt, wie man dort digitale Bücher, Hörbücher, Zeitungen, Zeitschriften und Lernkurse ausleiht. Alle Interessierten (nicht nur LaI-Mitglieder) sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist wie immer frei.