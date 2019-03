Alle packen für ein sauberes Laichingen an

Heinz Rauscher holt das Megaphon raus und begrüßt alle Teilnehmer an der Markungsputzete des hiesigen Schwäbischen Albvereins und der Stadt. Für den Vorsitzenden sei das Prozedere nicht neu, doch das Einsammeln des Mülls werde von Jahr zu Jahr wichtiger. Für ihn und die Mitglieder sei es ein Rätsel, warum es Menschen gibt, die ihren Müll verbotenerweise einfach in der Landschaft entsorgen. Die Markungsputzete hat deswegen zum Ziel, dass viele fleißige freiwillige Helfer los ziehen und den Unrat beseitigen, den andere hinterlassen haben. Ein Schwerpunkt sei wie zumeist das Gewerbegebiet. „Wir beginnen auf Höhe der Kläranlage und arbeiten uns dann vor“, erklärt Rauscher und sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: „Es ist immer noch dasselbe Problem.“ Dort, wo viele Lastwagen fahren, gebe es viel Müll.

Gelbe Säcke verweht

Auf den Freiflächen in diesem Gebiet ist das Müllsammeln ebenso dringend notwendig. Gelbe Säcke seien vom letzten Wind verweht, aufgerissen und der Inhalt verteilt worden. Am Samstagmittag geht es aber noch in weitere Bereiche – beispielsweise in Richtung Schützenhaus und Vor Westerlau. Der Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins appelliert: Eigentümer von Grundstücken sollten auch vor diesen anpacken und den Müll wegräumen. „Gerade bei Wind fliegt sonst alles in Hecken“, meint Rauscher.

Wie lange es die Markungsputzete schon gibt? „Ich gehe davon aus, dass es sie seit 1958 oder 1960 gibt. Ein paar Jahre wurde auch ausgesetzt, aber jetzt ist es eben einfach dringend notwendig“, so Heinz Rauscher.

Heinz Rauscher. (Foto: Scholz)

Bei dieser Markungsputzete gibt es eine Besonderheit. Eltern, Kinder und Erzieher des Kindergartens Brühl haben sich bereit erklärt, gemeinsam die Spielplätze zu säubern. Los geht es an jenem am Lindensteig. Doch zunächst kommen auch sie zum Startpunkt am Laichinger Bauhof. Viele bunte Mützen und Gummistiefel sind zu sehen. Die Sonnenbrille gehört in diesem Jahr genauso zur Ausstattung wie Handschuhe, Greifarm für den Müll und die entsprechenden Säcke. „Der Elternbeirat hat das auf die Beine gestellt“, erzählt Julia Weiß, die Einrichtungsleiterin. Manche Spielplätze seien richtig dreckig. Weiß: „Da liegen Sachen, die da nicht sein sollten oder müssten.“ Es gehe um den Schutz der Kinder. Genauso sieht das auch Helene Hoffmann. Die Laichingerin und Mutter von zwei Kindern ist auch bei der Markungsputzete dabei. „Es ist einfach wichtig, dass Spielplätze sauber sind“, sagt sie. Zudem sei das Aufräumen auch eine gute Erfahrung für die Kinder.

Müll ist Thema im Kindergarten

Das Thema Müll ist auch im Kindergarten präsent. Durch unterschiedliche Aktionen wird mit den Kindern darüber gesprochen, so Weiß. Die Einrichtungsleiterin: „Um die Mülltrennung geht es beispielsweise nach dem Vesper.“ Essensreste für den Kompost, die Nutzung des Gelben Sacks: Außerdem werde im Stuhlkreis über Müll gesprochen. Zudem sei klar, dass man gemeinsam darüber redet, warum man sich auch am Wochenende sieht und gemeinsam den Müll einsammelt.

Markungsputzete in Laichingen. (Foto: Scholz)

Schrott, Restmüll, Plastik: Etwa sechs Kubikmeter Müll würden im Schnitt bei einer Markungsputzete in Laichingen zusammen kommen. „Darunter ist ja eigentlich noch nicht das Glas, das wird gleich entsorgt. Und auch Schrott ist darunter noch nicht gefasst. Klar ist aber: Es ist zu viel“, sagt Rauscher. Am Ende werde der Müll gewogen und fachgerecht durch die Stadt entsorgt. Die Stadt Laichingen sponsert darüber hinaus ein Vesper. Nach dem Müllsammeln kommen die Teilnehmer dazu im Raum des Albvereins zusammen. Dann wird auch erzählt, was alles gefunden wurden: Dosen, Papier, leere Flaschen und zwei Kröten, die in der Nähe der Kläranlage von Kindern entdeckt und bestaunt werden. Die Tiere werden natürlich nicht mit der Greifzange „gepackt“. Die Kröten dürfen sich weiter in der Natur bewegen – in einer, die durch die Markungsputzete jetzt wieder sauber ist.