Alle fünf Listen für Wahl zugelassen

Die Kommunalwahl kann kommen, der Gemeindewahlausschuss der Stadt Laichingen hat am Montag alle Listen und deren Kandidaten für die Abstimmung am Sonntag, 26. Mai, zugelassen. Ausgezählt wird die Gemeinderatswahl erst einen Tag später, am Montag, 27. Mai.

Der Laichinger Gemeindewahlausschuss besteht aus Hauptamtsleiter Stefan Binder sowie den bei der Stadtverwaltung Beschäftigten Michael Rehm, Kirsten Frattigiani und Susanne Dörenbecher. Zunächst wies Binder, der Leiter des Gemeindewahlausschusses, seine drei Kolleginnen in der öffentlichen Sitzung am späten Montagnachmittag im Sitzungssaal des Alten Rathauses auf deren Pflichten hin; so zum Beispiel auf die Verschwiegenheit und das pflichtbewusste Erfüllen ihrer Aufgabe. Danach wurde die Reihenfolge der Auszählung festgelegt.

Unter Beisein von bestimmten Vertrauensleuten, die die einzelnen Fraktionen geschickt hatten (außer die CDU), legte der Gemeindewahlausschuss dann fest, dass am Wahlabend zunächst die Europawahl ausgezählt wird (gesetzlich so vorgeschrieben), dann soll die Auszählung der ebenfalls stattfindenden Kreistagswahl erfolgen. Erst am Montag, 27. Mai, sollen in Laichingen dann die Wahlzettel der Gemeinderatswahl ausgezählt werden.

In der Folge stellte Binder fest, wann die einzelnen Listen/Fraktionen ihre Unterlagen bei der Stadtverwaltung eingereicht haben. Als erstes tat dies das „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“, dann die BWV, die Igel, die CDU und schließlich die LAB.

Schließlich der wichtigste Punkt: Werden alle Listen für die Kommunalwahl zugelassen? Ja, werden sie. Der Gemeindewahlausschuss prüfte die Wählbarkeit jedes einzelnen Kandidaten auf jeder Liste. Demnach sind bei der Kommunalwahl die BWV, die LAB, die CDU, die Igel-Liste sowie das neue „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ zugelassen. Und in dieser Reihenfolge werden die Listen auch als Wahlvorschläge den Wählern präsentiert. Warum die BWV an erster Stelle steht? Weil sich diese Reihenfolge nach den erhaltenen Stimmen bei der vergangenen Wahl richtet, damals erhielt die BWV 27 000 Stimmen, die LAB 18 000, die CDU 14 000 und die Igel etwas weniger als 14 000. Das „BBW“ tritt erstmals bei dieser Wahl an.