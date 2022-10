Alle aktiven Handballer holen sich die doppelte Punktzahl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Nachmittag empfing die gemischte D-Jugend die HSG Illertal zum Auftakt des Heimspieltags. Zu Beginn konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzten, was sich in dem Halbzeitergebnis von 9:9 Toren widerspiegelte. Die Illertaler erwischten den besseren Start in die zweite Hälfte, welcher durch leichtsinnige Ballverluste der Laichinger unterstützt wurde. So musste man sich mit 18:22 Toren geschlagen geben.

Die Männer 2 starteten am Samstagabend in einer sehr spannenden Partie auf Augenhöhe gegen die TSG Söflingen 4. Obwohl der Gegner nach der Halbzeitführung der Laichinger etwas besser in die zweite Hälfte des Spiels fand, kämpften sich die Gastgeber heran. Durch ein konzentriertes Spiel konnte die Mannschaft schlussendlich einen knappen, aber verdienten Sieg mit 32:31 Toren bejubeln. Im Anschluss zog die erste Männermannschaft nach. Im Spiel gegen die SG Ulm-Wiblingen 2 zeigten sie eine konzentrierte Leistung vor heimischem Publikum und gingen mit einer 20:14 Führung in die Kabine. Kurzzeitig konnten sich die Gäste bis auf drei Tore heran kämpfen, dem 39:31 Sieg stand durch gut kombinierte Spielzüge nichts mehr im Wege.

Die männliche B-Jugend war, ebenfalls erfolgreich, beim HCL Vogt zu Gast. Wenn auch die Chancenverwertung nicht völlig zufriedenstellend war, spielten die Jungs ein sicheres Spiel, welches mit 30:7 Toren auf das Konto des TSV ging.

Am Sonntag bestritt die Damenmannschaft ihr zweites Saisonspiel in Ulm-Wiblingen. Von Beginn an stand die Abwehrreihe der Damen gut, auch im Angriff konnten die Chancen konsequent genutzt werden. Mit zunehmender Spielzeit schlichen sich technische Fehler ein, sodass man in der Halbzeit mit zwei Toren im Rückstand lag. Kurz vor Schluss erkämpften sich die Mädels eine 34:33-Tore Führung, welche durch einen souverän abgewehrten Siebenmeter der Laichinger Torfrau festgehalten wurde.

Kommendes Wochenende empfangen wir euch gerne für folgende Spiele in der Jahnhalle: Am Samstag, den 15. Oktober findet ab 12 Uhr der F-Jugend Spieltag statt. Am Sonntag empfängt die männliche B-Jugend um 14:45 Uhr den TV Weingarten. Die weibliche C-Jugend spielt am Samstag um 14 Uhr in Ulm-Wiblingen, gefolgt von der weiblichen A-Jugend um 16 Uhr, ebenfalls in Ulm-Wiblingen. Die Männer 2 sind am Samstag um 16 Uhr bei der TG Biberach zu Gast, die Männer 1 um 20:15 Uhr in Bad Saulgau.