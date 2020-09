Alkoholisierter Fahrer knallt bei Laichingen in Leitplanken

Am Dienstag verlor bei Laichingen ein Mann die Kontrolle über sein Auto, mutmaßlich weil er dem Gegenverkehr ausweichen musste.

Gegen 17.45 Uhr war der 66-Jährige von Laichingen in Richtung Blaubeuren unterwegs. Bei Machtolsheim musste er mit seinem Audi ausweichen, weil ihm ein Autofahrer entgegengekommen sei, der überholt habe. Das sagte der Mann später der Polizei. Nachdem der Fahrer mit dem Auto gegen die Leitplanke prallte, verlor er die Kontrolle über den Audi und prallte erneut gegen die Planke. Ein Rad wurde dabei abgerissen, das in das Auto einer entgegenkommenden Frau rollte. Die Beteiligten des Überholvorganges im Gegenverkehr seien weitergefahren. Bei der Unfallaufnahme stand der 66-Jährige deutlich unter alkoholischer Beeinflussung.

Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden an seinem Auto auf rund 10 000 Euro und an dem entgegenkommenden auf 5000 Euro. Die Ermittler sind auf der Suche nach den entgegenkommenden Beteiligten eines Überholvorgangs und nach Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 07391 / 5880 an das Polizeirevier Ehingen gegeben werden.