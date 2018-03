Alina Reh verpasst Podest bei Hallen-DM

Als Alina Reh in Dortmund die Ziellinie überquert, hat die Siegerin ihre Ehrenrunde schon fast hinter sich. Acht Wochen nach ihrem Bänderriss im linken Sprunggelenk konnte die Laichingerin am Sonntag ihren Titel bei der Deutschen Hallenmeisterschaft nicht verteidigen. Rehs größte deutsche Konkurrentin, Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen), gewann das Rennen über 3000 Meter nicht nur mit großen Abstand, sondern vor allem mit deutschem Rekord. Alina Reh wurde Vierte, verpasste damit den Sprung aufs Podest sowie eine Medaille.

Dass es nicht der Tag der Läuferin des SSV Ulm 1846 werden sollte, war eigentlich schon zu erahnen. Erst Mitte der vergangenen Woche hatte sich die 20-Jährige endgültig dazu entschieden, an den Start zu gehen. So wollte es sie doch eigentlich in diesem Jahr langsam angehen. Kurz vor Weihnachten hatte sie sich bei einer Trainingseinheit mehrere Bänder im linken Sprunggelenk gerissen. Nicht jedes Event mitnehmen – so lautete die Devise, um beim Höhepunkt in diesem Jahr, der Leichtathletik-EM in Berlin im August, topfit zu sein.

Doch Reh ging an den Start. Auch, um zu sehen, wo sie aktuell steht. Doch bereits nach den ersten Metern in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle war klar: Mit einer erfolgreichen Titelverteidigung wird das nichts. Sofort übernahm Geburtstagskind Konstanze Klosterhalfen das Tempo. Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier), Europameisterin über 3000 Meter Hindernis, folgte ihr. Alina Reh reihte sich als Dritte im Läuferfeld ein.

Aber die Lücke zwischen den beiden Führenden, Klosterhalfen und Krause, sowie Reh an Position drei wurde immer größer. Nach neun von insgesamt 15 Runden nahm dann auch der Abstand zwischen Klosterhalfen und Krause zu. Die Läuferin von Bayer 04 Leverkusen wurde hinten raus sogar nochmal Runde für Runde schneller. Je näher Klosterhalfen dem Ziel kam, desto lauter wurde es in der Halle. Am Ende standen 8:36,01 Minuten auf der Uhr: neue deutsche Bestzeit über 3000 Meter. An ihrem 21. Geburtstag pulverisierte sie geradezu den 30 Jahre alten deutschen Hallenrekord und unterbot die bisherige Bestmarke von Kathrin Ullrich (8:41,79) um mehr als fünf Sekunden. „Das ist der schönste Geburtstag, den ich mir je machen konnte“, sagte Konstanze Klosterhalfen.

Geburtstagslied für Klosterhalfen

Und während die ganze Halle ein Geburtstagsständchen für die Siegerin singt, muss Alina Reh feststellen, dass sie nach ihrer Verletzung noch lange nicht da ist, wo sie mit Blick auf die Leichtathletik-EM hin möchte. Wenngleich die 3000 Meter nicht die Distanz sein wird, die sie dann auch in Berlin laufen möchte. Zwar lag Reh lange Zeit des Rennens in Dortmund auf Rang drei, wurde am Ende aber noch von Caterina Granz (LG Nord Berlin) eingeholt und kam mit 9:02,42 Minuten ins Ziel. Zum Vergleich: Im Vorjahr, als sie vor Gesa Felicitas Krause und Hanna Klein (SG Schorndorf 1846) die Hallen-DM gewann, lief sie die 3000 Meter in 8:53,56 Minuten. Trainer Jürgen Austin-Kerl war dennoch zufrieden mit dem Auftritt seines Schützlings: „Alina fehlen einfach drei, vier Wochen Tempohärte. Darum war das Rennen richtig gut. Sie kann stolz darauf sein, sich dieser starken Konkurrenz gestellt zu haben.“ Insofern kann die Hallen-DM auch für Reh als ein Erfolg gewertet werden: Jetzt weiß sie, wo sie steht.

Aber noch wichtiger ist: Der Fuß bereitet keine Probleme mehr. So folgt in der kommenden Woche eine intensive Leistungsdiagnostik am IAT in Leipzig. „Ich nehme an, dass die Werte gut ausfallen werden, dann steht ein Start bei der Crosslauf-DM am 10. März an“, blickte Jürgen Austin-Kerl voraus.