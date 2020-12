Aus Baden-Württemberg nach Berlin: Langstrecklerin Alina Reh verlässt den SSV Ulm 1846 und schließt sich in der Hauptstadt dem SCC Events Pro Team an. Vom 1. Januar 2021 an wird die EM-Dritte über 10000 Meter für den SCC Berlin starten. Die gebürtige Laichingerin ist auf der Bahn (bevorzugt 5000 und 10000 Meter) sowie auf der Straße (zehn Kilometer, Halbmarathon) und bei Crossläufen eine mittlerweile nicht mehr wegzudenkende Größe in der deutschen Leichtathletik. Bei den Europameisterschaften 2018 im Berliner Olympiastadion lief die 23-Jährige in 32:28,48 Minuten sensationell zur Bronzemedaille über 10000 Meter.

Fünf Jahre lang beim SSV Ulm

Die EM-Medaille war der größte Erfolg in ihrer erfolgreichen Zeit in Ulm. Von 2016 bis 2020 lief Alina Reh für den SSV. „Ich war immer glücklich dort und möchte mich beim ganzen Verein herzlich für die vergangenen fünf Jahre bedanken. Aber es muss einfach weitergehen. Nun habe ich die Chance, sportlich einen weiteren Schritt zu machen. Diese Chance möchte ich ergreifen“, so die Deutsche Meisterin über 5000 Meter im Rahmen einer Pressemitteilung. Allerdings wird die Sportsoldatin nicht komplett nach Berlin ziehen. „Ich werde nach wie vor so viel Zeit wie möglich zu Hause auf der Alb verbringen.“

Übernahme des Trainings

Zum Beginn dieses Jahres hatte der Langstrecken-Bundestrainer der Männer André Höhne das Training von Alina Reh übernommen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kam es laut Mitteilung auch zu zahlreichen Trainingslagern in Kienbaum nahe Berlin. Ein Bezug zur deutschen Hauptstadt war somit hergestellt, der Weg zum SCC Events Pro Team geebnet. Außerdem zählt Alina Reh seit Herbst zur Sportfördergruppe der Bundeswehr in Berlin.

André Höhne wird weiterhin der Coach der 23-Jährigen bleiben, um mit ihr das übergeordnete Ziel Olympische Spiele 2021 in Angriff zu nehmen. Die Olympia-Norm über 10000 Meter hat Alina Reh bereits im Juni 2019 mit 31:19,87 Minuten unterboten. Mit der deutschen Rekordhalterin Kathrin Ullrich (31:03,62 Minuten) und Sabrina Mockenhaupt (31:14,21 Minuten) waren in der Geschichte nur zwei deutsche Läuferinnen schneller über die längste Bahndistanz.

Auf was sich die Berliner bei Alina Reh einstellen können, formuliert sie so: „Ich bin ein humorvolles, energiegeladenes, sensibles und ungeduldiges Rehlein. Ich liebe das Laufen und bin in diesem Bereich sehr diszipliniert und verfolge ehrgeizig meine Ziele. Außerhalb des Sports ist meine Leidenschaft der Einzelhandel. Im Supermarkt meiner Mama helfe ich gerne mit.“

Ein herzliches Willkommen

Team-Manager Mark Milde zeigte sich über den Zugang hoch erfreut, Jürgen Lock als Geschäftsführer von SCC Events kommentiert abschließend: „Alinas lebensfrohen Art in Kombination mit ihrer hingebungsvollen Begeisterung für den Laufsport passt zu uns. Wir heißen sie im SCC Events Pro Team herzlich willkommen.“