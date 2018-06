Alina Reh steigt erst später in Saison ein

Eigentlich hätte die Laichingerin Alina Reh (TSV Erbach) am vergangenen Samstag in Ohrdruf mit von der Partie sein sollen. Allerdings nicht bei der Bahneröffnung, sondern bei den am Abend ausgetragenen Deutschen Langstrecken-Meisterschaften. Daraus wurde nichts.

Über 5000 Meter der U20 wäre die 17-Jährige als Titelverteidigerin und Top-Favoritin an den Start gegangen. Doch aus dem Anlauf aufs zweite Gold wurde nichts. Deutschlands größtes Lauf-Talent, so teilt es ihr Sponsor, das Trackteam Burg-Wächter mit, hatte sich im Ostertrainingslager eine Verletzung zugezogen und sich zudem einen schweren grippalen Infekt eingefangen.

Nach einer vierwöchigen Pause seien die ersten Laufversuche erst wieder für diese Woche vorgesehen. Alina Rehs Saisoneinstieg ist nun für die „Mini-Internationale“ am 27. Mai in Koblenz geplant. „Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder fit bin“, sagte Reh.

Titel an Sarah Kistner

Die Abiturientin war vergangenes Jahr in Aichach mit 15:55,82 Minuten Deutsche U20-Meisterin über 5000 Meter geworden. Am Samstag in Ohrdruf sicherte sich Sarah Kistner (TSV Kronberg) mit 16:33,37 Minuten den Titel.