Alina Reh startet bei Hallen-EM

Eigentlich war keine Hallensaison geplant – nun startet Alina Reh aus Laichingen (SSV Ulm 1846) plötzlich beim internationalen Winter-Höhepunkt der Leichtathleten: Die Langstrecklerin wurde am Mittwoch vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) ins 45-köpfige Team für die Hallen-Europameisterschaften vom 3. bis 5. März in Serbiens Hauptstadt Belgrad berufen.

Die Norm von 9:04,00 Minuten hatte die 19-Jährige aus Laichingen am Sonntag bei ihrem Hallen-DM-Triumph in Leipzig – ihrem bis dato einzigen Saisonstart – mit neuer Bestzeit von 8:53,56 Minuten klar unterboten. Es war ihr erstes offizielles Rennen in der Frauenklasse, das zweite wird der Vorlauf der Hallen-EM am 3. März (12:15 Uhr) in Belgrad sein. Die EM stand nie auf ihrem Fahrplan, sondern vielmehr die Cross-DM in Löningen eine Woche später.

„Ich habe diesen Winter gar nicht mit der Hallen-EM gerechnet. Aber nun freue ich mich richtig“, sagte die zweifache U20-Europameisterin. Mit ihrer DM-Siegerzeit von 8:53,56 Minuten rangiert Alina Reh auf Platz elf der europäischen Bestenliste. Angeführt wird diese von der schottischen Europarekordlerin Laura Muir (8:26,41 min) und der Niederländerin Sifan Hassan (8:30,76 min). In diese Regionen wird Alina Reh natürlich nicht laufen. Doch eine Finalkandidatin in Belgrad ist sie trotzdem, zumal sie in Leipzig ihre Bestzeit allein von vorn lief.

Neben der Laichingerin wurden Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen; 8:51,75 min) und Hanna Klein (SG Schorndorf; 8:57,86 min) vom DLV für die Hallen-EM nominiert. Allerdings ist die Leverkusenerin auch über 1500 Meter dabei. Auf dieser Strecke dürfte die 20-Jährige als Europas zweitschnellste Läuferin mit 4:04,91 Minuten die besseren Chancen haben. Das Duo Reh/Klosterhalfen gehört zu den vielen „jungen Wilden“ für Belgrad.

„Das DLV-Team für die Hallen-EM setzt sich aus arrivierten und auch aus vielen jungen Athleten zusammen“, sagte der Leitende Direktor Sport des DLV Idriss Gonschinska. „Dabei freut es mich besonders, dass im Sinne der Neustrukturierung der DLV-Nationalmannschaft für das Jahr 2020 schon bei der ersten internationalen Meisterschaft des neuen Olympiazyklus' einige junge Athleten internationale Erfahrung sammeln können, die zuletzt bei den Hallenmeisterschaften in Leipzig ihre Qualität unter Beweis gestellt haben.“ Damit ist ganz klar auch Alina Reh gemeint.