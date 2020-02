Alina Reh meldet sich in Barcelona sportlich zurück

Alina Reh (SSV Ulm 1846) hat sich bei ihrem ersten größeren Rennen nach der gesundheitsbedingten Aufgabe bei der WM vor knapp vier Monaten in Doha eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim stark besetzten Halbmarathon in Barcelona lief die U23-Europmeisterin am Sonntag als Sechste 70:08 Minuten. Damit führte sie eine Gruppe von deutschen Spitzenläuferinnen an, von denen viele ihre Bestzeit steigerten.

„Ich habe das Rennen aus dem vollen Training heraus bestritten. Darum bin ich mit der Zeit zufrieden. Vielleicht hätte ich zwischen Kilometer fünf und zehn mehr riskieren sollen. Da hatten wir Rückenwind. Auf den letzten vier Kilometern hatten wir dann Gegenwind. Da habe ich entsprechend Zeit verloren“, sagt Alina Reh, die für die ersten zehn Kilometer 33:01 Minuten benötigte.

In der Endabrechnung belegte Alina Reh mit 70:08 Minuten in Barcelona Platz sechs. Der Sieg ging in schnellen 66:37 Minuten an die Äthiopierin Ashete Bekele. Sie gewann vor ihrer Landsfrau Asnakech Awoke. Es folgten Dorcas Kimeli, Roza Dereje sowie als Fünfte die Britin Charlotte Arter, letztere mit nur sieben Sekunden Vorsprung vor Reh.

Die nächsten deutschen Läuferinnen kamen in Barcelona auf den Plätzen acht und neun ins Ziel: Die Zwillingsschwestern Debora und Rabea Schöneborn (beide LG Nord Berlin) steigerten sich in der Vorbereitung auf einen Frühjahrsmarathon auf 71:37 beziehungsweise 71:40 Minuten. Zeitgleich belegte Miriam Dattke Platz zehn. Laura Hottenrott lief mit 71:56 Minuten auf Rang 14. Alle blieben genauso wie Domenika Mayer und Thea Heim (beide LG Telis Finanz Regensburg) unter der EM-Norm von 74:00 Minuten.

Für Alina Reh könnten die Europameisterschaften Ende August in Paris ihr zweiter Saisonhöhepunkt werden. Zuvor stehen bereits die Olympischen Spiele auf dem Programm. Die 10 000-Meter-Norm für Tokio hatte die Laichingerin bereits vergangenes Jahr mit 31:19,87 Minuten erfüllt. „Es hat wieder Spaß gemacht, so befreit zu laufen. Ich bin auf einem guten Weg“, so Alina Reh. Bevor die Bahnsaison startet, wird Alina Reh noch mehrere Wochen in der Höhe Südafrikas an der Form feilen.