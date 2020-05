Alina Reh läuft 15:18 Minuten im Training

Keine Wettkämpfe, kein Training in Gruppen, verschobene Olympische Spiele und abgesagte Europameisterschaften: Während Laufen als Gesundheitssport in der Corona-Krise boomt, müssen sich Top-Leichtathleten momentan in Geduld üben. So auch die Laichingerin Alina Reh. Die Langstrecklerin vom SSV Ulm 1846 hätte eigentlich schon die ersten schnellen Rennen in der Frühjahrs-Saison absolviert. Doch die Corona-Pandemie machte ihr wie der gesamten internationalen Wettkampf-Leichtathletik einen Strich durch die Rechnung.

Aufschluss über aktuelle Fitness

Um trotzdem Aufschlüsse über ihre aktuelle Fitness zu erlangen, entschied sich die 22-Jährige für ein 5000-Meter-Solo-Rennen allein gegen die Uhr. „Um in den Wettkampfmodus zu kommen, habe ich Spikes angezogen und mir eine Startnummer angeheftet“, erzählt Alina Reh von ihrem besonderen Tempotraining vergangenen Sonntag. Natürlich verzichtete sie dabei auf Tempomacher und wurde auf der 400-Meter-Rundbahn nur von ihrer Familie angefeuert.

Zwölfeinhalb Bahnrunden zu laufen

Das Ergebnis war beachtlich: 15:18 Minuten zeigte die Uhr nach den zwölfeinhalb Bahnrunden. Um die Zeit einzuordnen: Damit blieb Alina Reh knapp vier Sekunden unter der Norm für die Weltmeisterschaften 2019 in Doha. Ihr letzter Kilometer war übrigens mit 3:01 Minuten der schnellste. Ihre aktuelle Bestzeit bei 5000 Metern liegt bei 15:04,10 Minuten vom 30. Mai 2019 in Stockholm.

Hart, wenn man ganz alleine läuft

„Klar war es hart, so ganz allein. Doch das Rennen hat gezeigt, dass das Training in den vergangenen Wochen gepasst hat“, sagte Alina Reh. Die U23-Europameisterin hofft – wie so viele andere Leichtathleten – bald wieder „echte Rennen“ gegen andere bestreiten zu können. Schließlich sind die direkten Entscheidungen Frau gegen Frau beziehungsweise Mann gegen Mann abseits von Zeiten und Weiten die unbestreitbare DNA der olympischen Kernsportart.