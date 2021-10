Alina Reh glänzt beim Heimspiel mit neuer 10-Kilometer-Bestzeit

Langstrecklerin aus Laichingen steigert sich auf 31:21 Minuten. Nur eine Europäerin 2021 besser. Super in Form beim Einstein-Marathon in Ulm.

Der „Tag der Deutschen Einheit“ wurde am Sonntag für Alina Reh zum „Lauf-Feiertag“: Die Laichingerin im Trikot des SCC Berlin steigerte ihre 10-Kilometer-Bestzeit im Rahmen des „Einstein-Marathons“ in Ulm um zwei Sekunden auf 31:21 Minuten. Damit verbesserte die 24-Jährige die deutsche Jahresbestzeit von Miriam Dattke (LG Telis Finanz Regensburg) um 17 Sekunden.

Europaweit war nur die Britin Eilish McColgan (30:52 min) in diesem Jahr schneller. Nach langer Verletzungspause, verpasstem Olympia-Start und der Rückkehr zu ihrem langjährigen Coach Jürgen Kerl ist Alina Reh damit endgültig wieder in der Erfolgsspur zurück.

„Ich hatte diese Woche einen guten Trainingsblock mit dem Rennen in Ulm als Abschluss“, sagte eine strahlende Alina Reh nach dem Rennen. Die auf der Schwäbischen Alb beheimatete Langstrecklerin musste lediglich zwei Männern den Vortritt lassen, Robert Meyer (VfL Sindelfingen; 29:34 min) und Johannes Weizinger (Arriba Göppersdorf, 30:54 min). In der Frauen-Wertung hatte die EM-Dritte über 10 000 Meter mehr als sechs Minuten Vorsprung auf Yvonne Kleiner (LG Stadtwerke München; 37:41 min) und Paula Schönbucher (VfL Sindelfingen; 37:51 min).

Erfolgreich im Lauf-Herbst

Mit dem „Heimspiel“ in Ulm ist für Alina Reh der Lauf-Herbst noch lange nicht vorbei. Das nächste Ziel sind die Deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften am 31. Oktober in Uelzen. Nach der starken Leistung am Sonntag in Ulm gehört Alina Reh dort zu den Titelkandidatinnen.

Schon eine Woche zuvor konnte die Laichingerin beim Tübinger Stadtlauf voll überzeugen. Denn mit 32:21 Minuten stellte die 24-Jährige, die für den SCC Berlin an den Start geht, nicht nur einen neuen Veranstaltungsrekord auf der zehn Kilometer langen Strecke auf, sondern machte nach vielen Verletzungsproblemen in diesem Frühjahr auch einen weiteren Schritt zurück zu alter Stärke. Jetzt beim Einstein-Marathon in Ulm war sich nochmals schneller und verbesserte ihre Zeit auf hervorragende 31:21 Minuten.