Alina Reh beeindruckt Trainer und Fachwelt

Tritt da jemand in die Fußstapfen des Blaubeurers Dieter Baumann, der 1992 Gold bei den Olympischen Spielen in Barcelona geholt hat? Vielleicht weit hergeholt, jedoch waren es ebenfalls die 5000 Meter, auf denen ein anderes Lauf-Ass aus der Region am Sonntag einen großen Erfolg feiern konnte. In 16:27 Minuten sicherte sich die Laichingerin Alina Reh am Sonntag in Bremen den U 20-Titel als neue Deutsche Meisterin auf dieser Strecke. Die Zeit bedeutete für die erst 15-Jährige, die für den TSV Erbach an den Start geht, zugleich eine neue Bestzeit.

Die SZ erreicht Alina Reh gestern nach der Mittagsschule. „Mit dieser Zeit hab‘ ich nicht gerechnet“, gibt sie bescheiden Auskunft. Doch sie freue sich riesig. Zeit zu feiern hatte sie in Bremen aber kaum, durfte sie mit Trainer Michael Schwenkedel doch den Zug in die Heimat nicht verpassen. Alina wertet den Sieg am Sonntag als den bisher größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere. Ihren ersten Deutschen Meistertitel – ebenfalls in der U 20-Klasse – erlief sie sich erst im März, als sie im Crosslauf die Nase vorne hatte. Man kann sagen – Vorsicht, gleich floskelt‘s –, die junge Laichingerin hat derzeit einen Lauf. Im Frühjahr schon wurde sie von der Stadt Laichingen wegen ihrer schnellen Beine als eine der Sportlerinnen des Jahres ausgezeichnet.

Auch die Fachwelt ist voll des Lobes über die Laichingerin. „Alina Reh zündet den Turbo“ schrieb am Sonntag Silke Bernhart auf der Internetseite des deutschen Leichtathletikverbands. Besonders beachtlich: Die am Sonntag zweitplatzierte Maya Rehberg (16:30 Minuten) ist schon drei Jahre älter als Alina.

Die von Alina gelaufene Zeit ist famos. Knackpunkt ist die Marke von 17 Minuten, die es im besten Fall zu unterbieten gilt. „Das war schon nicht schlecht“, bilanzierte auch der Disziplintrainer beim Deutschen Leichtathletik-Verband Werner Grommisch am Sonntag. So schnell wie Alina Reh und Maya Rehberg war in diesem Jahrtausend (!) noch keine andere deutsche Jugendliche.

Norm deutlich unterboten

Bis 200 Meter vor dem Ziel hatten Alina Reh und ihre Konkurrentin in Bremen gemeinsame Sache gemacht, wechselten sich in der Führungsarbeit ab und ließen den Rest der Konkurrenz damit hinter sich. „Wir haben uns abgesprochen und uns abgewechselt, weil wir beide gute Zeiten laufen wollten“, sagt Alina. Dann setzte sie sich ab, Rehberg konnte nicht mehr folgen. Und das, so Alina, „obwohl der Schlussspurt gar nicht meine Stärke ist“.

Schon jetzt steht fest: Erstmals wird die Laichingerin in diesem Sommer bei renommierten internationalen Wettkämpfen starten. Ihr Ziel ist die U 18-Weltmeisterschaft in der Ukraine, bei der sie aber ihre Paradestrecke, die 3000 Meter, laufen möchte. Die Norm hierfür kann sie erstmals am kommenden Sonntag in Pliezhausen erreichen. Wenn‘s damit nix wird, könnte sie aber noch immer bei den U 20-Europameisterschaften in Rieti (Italien) im Juli starten. Die EM-Norm unterbot sie am Sonntag um satte zehn Sekunden.

Und was sagt ihr Trainer, Michael Schwenkedel, zur Laufleistung seines Schützlings? Welche Perspektiven räumt er ihr ein – seinem „Rohdiamanten, der schon angeschliffen ist“. „Das ist schwierig und von vielen Faktoren abhängig“, sagt dieser. Sollte Alina jedoch gesund bleiben, sich ihr Körper durch die Pubertät nicht allzu sehr verändern und sie ihren starken Willen bewahren und die Bodenhaftung nicht verlieren (worin er jedoch überhaupt keine Gefahr sieht) – „dann stehen die Chancen gut auf eine erfolgreiche Zukunft“. Sprich: auf weitere Medaillen, zumindest auf nationaler und europäischer Ebene. Das „Problem“ international: An den Afrikanern gebe es kaum ein Vorbeikommen auf den Langstrecken.

Doch, wer weiß? Schon einmal, vor 21 Jahren, schaffte es ein Europäer, den Afrikanern ein Schnippchen zu schlagen. Mit 13:12 Minuten holte der „Weiße Kenianer“ Dieter Baumann Olympia-Gold. Er war damals gerade einmal gute drei Sekunden schneller als am vergangenen Sonntag Alina Reh. Zumindest für den Laien ein Hauch von nichts.

