Albvereinsgruppe Laichingen radelt in der Rhön

21 Radfahrer der Ortsgruppe Laichingen im Schwäbischen Albverein sind Anfang Juli auf Achse gewesen.

Sie radelten durch den Landkreis Rhön-Grabfeld. Von Fladungen aus ging die Tour der Streu entlang. In Ostheim besichtigte die Gruppe die größte Kirchenburg Deutschlands. Es ist ein imposanter und interessanter Kirchenbau. Von Ostheim aus radelten die Älbler über Mellrichstadt und Unsleben bis nach Bad Neustadt. Am zweiten und dritten Tag der Radtour führte der Weg vom Ursprung der Fränkischen Saale bis Alsleben bis zur Mündung in den Main in Gemünden. Auf dem Programm standen Stadtbesichtigungen von BadKönigshofen, Bad Kissingen und Hammelburg. Am letzten der vier Radtage radelte die Albvereinsgruppe von Riedenberg am Fluss Sinn entlang über Bad Brückenau, Altengronau und Burgsinn nach Reineck bis zur Mündung in die Fränkische Saal. Die Radler erlebten bei herrlichem Wetter vier schöne Tage.