Albverein wandert am frühen Morgen

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Laichingen wandert am Sonntag, 14. August, in den frühen Morgenstunden. Gewandert wird um Laichingen mit anschließendem Frühstück im Vereinsheim. Eine Anmeldung ist bis zum Donnerstag, 11. August, zwingend erforderlich. Der Unkostenbeitrag für das Frühstück beträgt sieben Euro. Die Wanderstrecke ist zehn Kilometer lang. Treffpunkt zur Wanderung ist um 6 Uhr am Vereinsheim Alte Realschule in der Schulstraße. Ansprechpartner für Anmeldung und weitere Informationen ist Stefan Rauscher unter Telefon 07333 / 92 43 22.