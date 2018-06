Albverein Machtolsheim wandert in den Weinbergen

Der Schwäbische Albverein Machtolsheim unternimmt am Sonntag, 29. Juli, eine Weinbergwanderung in Esslingen. Mit dem Bus geht es in den Stadtteil Rüdern. Von dort wird gemeinsam zum 1,5 Kilometer entfernten Katharinenlindenturm gewandert. Die Aussicht vom Turm ist herrlich.

Die Genusswanderer kehren dann zum Bus zurück, welcher anschließend in die Altstadt von Esslingen fährt. Für die Weitwanderer geht es zu Fuß vom Turm über die Burg in die Altstadt, wo eine gemeinsame kurze Stadtführung ansteht. Der Rückweg führt dann auf dem Württembergischen Weinwanderweg hinauf nach Rüdern durch die Esslinger Weinberge. Die Wanderstrecke beträgt etwa zehn Kilometer bei einem Höhenunterschied von etwa 300 Meter. Die Genusswanderer müssen bei drei Kilometern lediglich 90 Meter bewältigen. Für alle genügen leichte Wanderschuhe.

Gegen 16 Uhr findet der Abschluss in einem Besen in Rüdern statt. Auf der Terrasse des Weinguts Bayer hat man einen schönen Blick in das Neckartal bis nach Stuttgart, Treffpunkt ist um 10 Uhr am Vereinsheim in Machtolsheim. Eine Zustiegsmöglichkeit besteht in der Ortsmitte von Merklingen. Die Rückkehrzeit ist um 21 Uhr geplant.