Albverein Laichingen unternimmt Eseltour rund um die Eselhöfe

Auf der Eseltour rund um die Eselhöfe führt die Wanderung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Laichingen, am Sonntag, 22. Januar. Gestartet wird auf dem Wanderparkplatz am Ortseingang des Teilortes von Mühlhausen im Täle. Gewandert wird zunächst westwärts, dann wird der Albtrauf erreicht. Der Abstecher zum Steinernen Weib erlaubt den Blick nach Wiesensteig. Auf landwirtschaftlichen Wegen geht es zum Ulmer Fels am nördlichen Albtrauf. Durch die Bäume lässt sich die Filstalbrücke erkennen. Vorbei an den Eselhöfen geht es zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt zur Fahrt mit Privatautos ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz bei der Radschule. Für die Wanderung ist festes Schuhwerk erforderlich, Wanderstöcke werden empfohlen.