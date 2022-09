Albverein lädt zur sportlichen Wanderung zur Fuchsfarm ein

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Laichingen, bietet eine sportliche Wanderung an. Gewandert wird an zwei Tagen von Laichingen zur Fuchsfarm auf den Raichberg bei Albstadt-Onstmettingen. Die erste Etappe beginnt am Freitag, 7. Oktober, in Laichingen. Von dort aus geht es über Feldstetten durch den ehemaligen Truppenübungsplatz nach Auingen, wo die Gruppe Mittagsrast macht. Gut gestärkt geht es für dei Wanderer weiter über die Fauserhöhe vorbei an Grafeneck nach Marbach und Gomadingen bis zum Tagesziel nach Engstingen, wo die Wanderer übernachten. Die Wanderstrecke beträgt 40 bis 42 Kilometer.

Die zweite Etappe am Samstag, 8. Oktober, führt von Engstingen Richtung Trochtelfingen, Hörschwang und Ringingen hinunter ins Killertal nach Starzeln und über einen Waldwanderweg hinauf Richtung Raichberg. Ziel ist die Fuchsfarm, wo die Gruppe zdann um zweiten Mal übernachtet. Die zweite Etappe geht über etwa 35 Kilometer. Eine verbindliche Anmeldung ist bis 30. September erforderlich, schreibt die Ortsgruppe Laichingen in ihrer Pressemitteilung.