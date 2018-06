Albverein hegt Wege und Wissen

Für ein neus Wanderwegekonzept im Alb-Donau-Kreis setzt der Landkreis auf das Wissen der Albvereine. Das erfuhren die Mitglieder der Suppinger Ortsgruppe bei ihrer Jahresversammlung am Freitag im Suppinger Gasthaus Engel.

Wegewart Peter Daubenschüz sprach über die Montage neuer Schilder für die umgestaltete Straße bei Wennenden in Richtung Seißen. Außerdem informierte er über das vom Alb-Donau-Kreis geplante Wanderwegekonzept. Dafür beauftragte das Landratsamt ein Planungsbüro für Tourismus. Ziel ist es, zusammen mit dem Albverein, bereits vorhandene Wege in ein neues Wegekonzept aufzunehmen. Das gelte für Rundwanderwege, Pilgerwege oder sonstige ausgeschilderte Wege. Es werde aber sicher noch eine Weile dauern, bis das umgesetzt wird, erlkärte Peter Daubenschütz.

Fleißig waren die Suppinger Albvereinsmitglieder im vergangenen Jahr beim Bau einer Holzhütte zugange, informierte Vertrauensmann Karlheinz Burkhardt. Für die Bewirtung in der Steinwollhütte sorgen oft die Familien Großklaus und Allgaier, denen gedankt wurde. Karlheinz Burkhardt dankte auch der Suppinger Feuerwehr, die beim Funkenfeuer die Strohpuppe anfertige und die Feuerwache hielt. Bei der Markungsputzete bemängelte Karlheinz Burkhardt, dass es immer weniger Helfer gibt, obwohl das nach wie vor eine sehr wichtige und sinnvolle Aufgabe ist.

Auch erwähnte Burkhardt das Pflastern des Vorplatzes an der Steinwollhütte und ein neues Spielgerät für Kinder, das der Albverein aufstellte. Wanderwart Uli Weger informierte darüber, dass die Albvereinsmitglieder im Vergangenen Jahr mehr Kilometer erwandert hätten als in den Vorjahren – allerdings mit weniger Personen.

Um weiterhin gute Arbeit zu leisten, standen beim Albverein Wahlen an. Vertrauensmann Karlheinz Burkhardt, Kassiererin Helga Allgaier, Beisitzerin Waldtraud Kohn, Kassenprüfer Walter Scharf wurden wieder in ihr Amt gewählt. Uli Weger tritt die Nachfolge von Erich Dukek Das als Naturschutzwart an. Neuer Wanderwart ist nun Gerd Kohn.

Mit Naturbildern und Dias vom Albvereinsjahr, zusammengestellt von Gerd Kohn, ließ man den Abend gemütlich ausklingen.

Zudem standen beim Albverein Ehrungen an. Seit 25 Jahren sind schon Bernhard Stöckle, Hans Nüssle und Helga Ensslin Mitglieder. auf 40 Jahre bringen es Walter Scharf und Marie Schüle auf 50 Jahre. Seit 60 Jahren sind Angelika Götz und Josef Protschka Mitglieder bei der Suppinger Ortsgruppe des Albvereins. Die silberne Ehrennadel vom Hauptverein des Schwäbischen Albvereins für besondere Verdienst erhielten Karlheinz Burkhardt und Hans Allgaier.