Albverein auf den Spuren der Kelten

Der Kelten-Erlebnispfad bei Grabenstetten ist Ziel der nächsten Wanderung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Laichingen, am Sonntag, 16. Oktober. Auf dem sechs Kilometer langen Rundweg erhält der Besucher an neun Stationen einen Einblick in das spätkeltische Oppdium des Heidegrabens. Anhand modernster Medientechnik führt der Weg durch 3000 Jahre der Menschheitsgeschichte. Sinnvoll ist auch die Mitnahme eines Smartphones, um die Informations-App am Startpunkt herunterzuladen. Treffpunkt zur Fahrt mit privaten Pkws ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz bei der Radschule.