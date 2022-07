Albtäler-Radweg mit Löwenmensch-Award ausgezeichnet

Der Albtäler-Radweg ist vom Tourismusverband Schwäbische Alb als bestes touristisches Radprojekt mit dem „Löwenmensch-Award 2022“ ausgezeichnet worden. Das teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis in einem Schreiben mit.

Den Kriterien Innovationskraft, Originalität, Qualität, Authentizität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit habe der Albtäler-Radweg in der Kategorie „Radfahren“ in vollem Umfang entsprochen und somit die Jury überzeugt, heißt es in der Mitteilung weiter. Der 186 Kilometer lange Radweg ist ein Kooperationsprojekt der Landkreise Alb-Donau, Göppingen und Heidenheim und war 2012 bei seiner Erstellung ein Novum: Es war der erste Radweg auf der Schwäbischen Alb, der vom ADFC zertifiziert und als Qualitätsradweg mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet wurde. Dieses Qualitätssiegel trägt der Albtäler-Radweg bis heute.