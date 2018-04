Alb-Donau-Kreis zeichnet Sportler aus

173 Sportler, Schützen und Schüler aus dem Alb-Donau-Kreis hat Landrat Heiner Scheffold bei der Ehrung von Sportlern und erfolgreichen Teilnehmern an schulischen Wettbewerben des Jahres 2017 ausgezeichnet. Im Ulmer Haus des Landkreises freuten sich 100 Sportler, 50 Schützen und 23 Schüler über die Auszeichnungen. Bei der Ehrung waren alle Altersgruppen vertreten. Der jüngste Teilnehmer, ein Judoka, ist zehn Jahre alt, die älteste Teilnehmerin, eine Radsportlerin fast 84 Jahre.

Für Landrat Heiner Scheffold, der selbst als begeisterter Sportler häufig in den Bergen unterwegs ist, beglückwünschte die Preisträger: „Ihre sportlichen Erfolge sind durch Ihren eigenen Ehrgeiz und das eigene Können, durch Fleiß und Disziplin möglich geworden. Sie haben sich Ziele gesetzt – und sie erreicht, oder sogar übertroffen“, sagte der Landrat. Scheffold ergänzte: „Ganz sicher aber kann man die Rolle, die unsere Sportvereine bei den Erfolgen der einzelnen Sportlerinnen und Sportler spielen, kaum hoch genug einschätzen.“ Der sportliche Erfolg jeder einzelnen Person sei immer auch ein Erfolg für den Verein und für die Trainer, und ebenso für die Sportlehrerinnen und Sportlehrer. Denn diese hätten einen großen Anteil daran, die Schülerinnen und Schüler für den Sport zu motivieren und zu begeistern. Und das nicht nur im Schulunterricht, sondern auch darüber hinaus. Scheffold schloss: „Besonders wertvoll ist es, wenn sich Sportlehrer auch außerhalb des eigentlichen Schulunterrichts engagieren, zum Beispiel in Arbeitsgemeinschaften.“ Wie in den Vorjahren waren zahlreiche Disziplinen vertreten: Leichtathletik, Judo, Teakwondo, Tischtennis, Schießsport, Radsport, Waldlauf, Kegeln, Unterwasser-Rugby, Muaythai-Boxen, Rope Skipping und andere.

Herausragende Platzierungen

Einige Beispiele illustrieren, wie hochklassig die Sportler, die am Freitag ausgezeichnet wurden, unterwegs sind. Da wäre Matas Miliunas vom TSV Langenau: Er ist Europameister im Muaythai-Boxen. Oder Stefanie Nusser vom WSC Langenau: Sie ist Vize-Europameisterin im Unterwasser-Rugby. Oder Veronika Ulrich von der TSG Ehingen: Sie ist Deutsche Meisterin im Crosslauf. Fabian Buck, Kaya Pfau, Jonathan Frasch und Nina Benz vom TSV Laichingen belegten hervorragende Plätze und im Mountainbiken auf Landes- und Bundesebene. Dazu kommen Baden-Württembergische Meister und Seniorenmeister sowie zahlreiche Württembergische Meister.

Bei den Schützen waren Deutsche Meister im Sportschießen, Bogenschießen und Wurfscheibenschießen unter den Ausgezeichneten. Viele Erfolge konnten Schülerinnen und Schüler aus dem Alb-Donau-Kreis für sich verbuchen – durch erste, zweite und dritte Plätze bei „Jugend trainiert für Olympia“, sowohl im Regierungsbezirks-Finale, wie auch im Landesfinale. Außerdem gab es dritte Plätze beim Regierungsbezirks-Finale im Schüler-Kletter-Cup.

Umrahmt wurde die Sportler- und Preisträgerehrung im Landratsamt von einem Showauftritt der „Aerobic Girls“ des TSV Rißtissen unter der Leitung von Sabine Haas und von Musikern der Jugendmusikschule Ehingen unter der Leitung von Volker Frank.