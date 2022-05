Aktiver Mai beim MSC Laichingen e.V. im ADAC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So aktiv wie schon lange nicht mehr beteiligten sich die Mitglieder des MSC Laichingen an diversen Veranstaltungen in der Region.

Am 1. Mai fand auf dem Gelände des MSC Laichingen der Jugend-Kartslalom im Rahmen der Baden-Württembergischen ADAC-Kartslalom-Meisterschaft statt.

Nachdem unsere Nachwuchstalente beim Heimrennen wieder warm gefahren waren, ging es dann nach Kirchheim unter Teck. Dort räumten Michel Wegst, Mia Buzadzic, Felix Töller, Emily Rapp, Moritz Scheid, Luca Bartuli und Julian Weber zum Glück nur wenige Pilonen ab und erzielten gute Ergebnisse. Julian Weber erlangte an diesem Tag, als bester Junior Fahrer des MSC Laichingen, in der Klasse 2 den 11. Platz.

Am 22. Mai ging es dann zum Jugend-Kartslalom des AC Helfenstein bei dem die Kids vom MSC Laichingen ordentlich Gas gaben. Auch hier erzielten die jungen Fahrer Luca Bartuli, Moritz Scheid, Emily Rapp, Julian Weber, Felix Töller und Mia Buzadzic top Ergebnisse. Luca Bartuli verfehlte mit nur einer Sekunde Rückstand das Podium und erreichte den 4. Platz des Slaloms.

Auch die Vorstandsmitglieder Albrecht Straub, Jürgen Dukeck und Annalena Weiß waren im Mai aktiv und besuchten am 7. Mai das Ortsclub Forum des ADAC Württemberg in Nürtingen.

Der ADAC Württemberg hat eine informative Veranstaltung auf die Beine gestellt, bei der die Teilnehmer Workshops besuchten und sich auf Messeständen neuen Input zu Themen wie „Vereinsdigitalisierung“ und „Sim-Racing“ holen konnten.

„Eine tolle Veranstaltung, um das Netzwerk zu erweitern und mit anderen Ortsclubs in Kontakt zu treten. Neue Kontakte entstanden mit dem AMC Vogt e.V., dessen Mitglieder Stefan Stehlik und Julian Albrecht ebenfalls in Nürtingen vor Ort waren. Bestimmt kann man sich bei geplanten Veranstaltungen gegenseitig unterstützen und sich auch als Helfer aus einem anderen Ortsclub aktiv miteinbringen“, berichtet Annalena Weiß. „Im Juni soll es schon genau so aktiv weitergehen. Deshalb freuen wir uns schon auf die Jugendfahrradtuniere, die von 21. - 24. Juni in Heroldstatt, Westerheim, Merklingen und Laichingen stattfinden.“

Die genauen Termine sowie weitere Veranstaltungen sind auf der Homepage des MSC Laichingen (www.msc-laichingen.de) zu finden.