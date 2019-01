Afrika zieht in Suppinger Brigittenkirche ein

Alle Interessierten sind eingeladen zu einem „Afrika-Gottesdienst“ am Sonntag, 27. Januar, in der evangelischen Brigittenkirche in Suppingen. Beginn ist um 10.15 Uhr.

Gestaltet wird der Gottesdienst von einem Team des Vereins „Charité Togo“, einem Musikteam und Pfarrer Jochen Schäffler. Das Opfer des Gottesdienst ist für Projekte in Togo bestimmt.

Der Verein „Charité Togo“ ist ein Laichinger Verein, der sich für soziale Projekte in Togo in Westafrika einsetzt. Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt auf den Bereichen Bildung (Schulbildung, Förderunterricht, Alphabetisierung), medizinische Grund- und Notfallversorgung sowie auf Projekten zur Trinkwasserversorgung der ländlichen Bevölkerung. Das diesjährige Großprojekt des Vereins ist der Bau eines Brunnens für die Bevölkerung von Tové, im Südwesten des Landes. Hier betreut der Verein auch die medizinische Notfallambulanz Sankt Augustin. Die Krankenstation ist eine Anlaufstelle für den ärmsten Teil der Bevölkerung, der sich eine medizinische Behandlung in einem staatlichen Krankenhaus oder einer Krankenstation nicht leisten kann.

Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher zu afrikanischem Kaffee und Tee eingeladen. Sie haben auch die Gelegenheit, mit Mitgliedern des Vereins ins Gespräch zu kommen oder kleine togoische Handwerkskunst zu erwerben.