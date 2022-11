Adventskonzert in der Albanskirche Laichingen

Die evangelische Kirchengemeinde Laichingen lädt am Sonntag, 4. Dezember, um 18 Uhr zu einem Adventskonzert in die Albanskirche Laichingen ein. Für dieses Konzert haben sich der Jugendchor und der Projektchor der Martinskirche Münsingen zu einem Ensemble mit 45 Sängerinnen und Sängern zusammengeschlossen (Foto: Evang. Bezirkskantorat Münsingen). Die Chöre haben ein Programm mit alten und neuen Adventsliedern, Gospels und deutschen und englischen Anbetungsliedern erarbeitet. Auch die Zuhörer sind zum Mitsingen eingeladen. Die musikalische Begleitung übernimmt ein Ensemble mit Nina Speidel (Oboe und Saxophon), E-Piano (Hannah Röhm und Stefan Lust) sowie Philipp und Bovick Mulumba (Djembe und Cajon). Die Leitung hat Bezirkskantor Stefan Lust. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um großzügige Spenden zur Finanzierung des Konzerts gebeten. Das Programm erklingt bereits am Samstag, 3. Dezember, um 18.30 Uhr in der Martinskirche Münsingen.