Adventsgottesdienst im winterlichen Westerlau

Nachdem es heuer eher eine verregnete als eine weiße Weihnacht zu geben scheint, hatte die evangelische Kirchengemeinde Laichingen dahingehend mehr „Glück“. Als sie am vergangenen Samstag ihre Waldweihnacht im Westerlau feierten, waren es noch knackigen minus elf Grad.

Am Samstag vor dem vierten dvent fand die traditionelle Waldweihnacht der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen statt. Bei klirrender Kälte begaben sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Pavillon im verschneiten Westerlau. Entsprechend waren alle dick eingepackt mit Mütze, Schal und Handschuhen. Gelauscht wurde den Klängen des Laichinger Posaunenchors und den Worten von Pfarrer Michael Buck. In seiner Andacht erzählte der Pfarrer von einer besonderen Begegnung an Heiligabend im Jahr 1703 während der Hugenottenverfolgung: Ein Offizier wird von der Botschaft der Weihnachtsgeschichte so berührt, dass er die Verfolgung der Protestanten aufgibt. Der Posaunenchor sorgte mit zahlreichen Weihnachtsliedern für eine adventliche Stimmung. Entgegen den außergewöhnlichen Umständen waren die Bläserinnen und Bläser spielfähig. Die Laichinger Konfirmandinnen und Konfirmanden, die im Mai 2023 ihre Konfirmation feiern, haben mit ihren Fackeln den Weg durch den Winterwald gewiesen.