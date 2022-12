Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch vor dem vierten Advent lud die Jugendkapelle Laichingen zu einem Konzertabend ins Gasthaus „Rössle“ ein. Unter dem Motto „Advent Meets Blasmusik“ hatten die jungen Musikerinnen und Musiker mit ihrer Dirigentin Vanessa Garispe ein festliches und weihnachtliches Programm zusammengestellt. Mit „Festive Flutes“ eröffneten sie den Abend und brachten anschließend mit „A Western Suite“ den Wilden Westen auf die Bühne. Liedern aus den bekannten Musicals Cats und Wicked folgten „Highlights from The Jungle Book“. Saxophonistin Nathalie Fischer führte die zahlreichen Gäste durch das bunte Programm und versorgte sie mit einigen Infos und Anekdoten zu den Stücken. Mit dem Festtagsklassiker „Let it snow“ beendete die Jugendkapelle den rundum gelungenen Abend und entließ die Zuhörer in die verschneite nächtliche Alb – begleitet von einem swingenden Ohrwurm „Let it snow, let it snow, let it snow...“.