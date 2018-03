ADK GmbH hat mit „Vitalzentrum Teck“ verhandelt

Die Türen sind geschlossen, Kunden verärgert. Nach wie vor herrscht Unklarheit darüber, wie es weitergeht mit dem Geschäft „Frank – gesunde Schuhe“ in Laichingen. Inhaber Ümit Özdemir hatte angekündigt, den Laden am Marktplatz 8 zugunsten eines Geschäfts im Laichinger „Zentrum für Medizin, Pflege und Soziales Laichingen“ in der Feldstetter Straße zu schließen. Dessen Betreiber deutet allerdings an: Die Verhandlungen sind gescheitert.

Auf SZ-Anfrage lässt die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales wissen, dass „wir Vertragsverhandlungen über einen Mietvertrag mit dem Vitalzentrum Teck geführt haben“. Hinter dem Vitalzentrum steht Ümit Özdemir. Dessen Ziel, so die ADK, sei es gewesen, hier die Versorgung seiner Bestandskunden mit orthopädischen Schuhen in Laichingen weiterzuführen. Daraus wird nun aber wohl nichts. Denn weiter heißt es: Einen Mietvertrag mit Ümit Özdemir für Räume im Zentrum für Medizin, Pflege und Soziales gebe es derzeit nicht. Und die Vertragsverhandlungen wurden ja bereits beendet. Özdemir selbst war am Freitag für die SZ nicht zu sprechen. Gesprochen hat unsere Zeitung aber mit dem Vermieter von Özdemir am Marktplatz, mit Peter Frank. Dieser macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Denn nicht von sich aus habe Özdemir das Mietverhältnis gekündigt, sondern ihm sei gekündigt worden, im Januar. Weil er die Miete nicht bezahlt habe (seit November sei er im Rückstand). Seit Februar laufe, so Frank, nun eine Räumungsklage.