ADAC-Truck rollt am Mittwoch vor

Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Raum Laichingen können ihr Fahrzeug von Mittwoch bis Freitag in einer ADAC-Prüfeinheit checken lassen. Die Box, integriert in einen über zehn Meter langen LKW, ermöglicht „durch innovative digitale Technik“ unter anderem den Check von Reifenprofiltiefen, Bremskraft, Stoßdämpfer, Beleuchtung sowie Bremsflüssigkeit und Batterie (soweit fahrzeugtechnisch möglich). ADAC-Mitglieder erhalten zwei Checks, Nichtmitglieder eine Prüfung kostenlos. Nach Abschluss wird ein Protokoll ausgehändigt, aus dem die gemessenen Werte zu entnehmen sind.

Der Truck steht auf dem Parkplatz des MSC-Heims (Höhlenweg 200). Das Prüfteam ist an den drei Tagen von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr im Einsatz. In diesem Zeitraum steht auch ein mobile Strom-Tankstelle für Autos, Elektroroller und Pedelecs zur Verfügung. Mitglieder können ihre Fahrzeuge vor Ort am Prüftruck kostenlos mit grünem Strom aufladen, der auf dem Fahrzeugdach von Solarzellen erzeugt wird.