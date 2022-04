Abteilungsversammlung der Fußballer des SC Heroldstatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur diesjährigen Abteilungsversammlung am 18. März begrüßte Abteilungsleiter Yannik Heckel die anwesenden Gäste im gut gefüllten Sportzentrum. Zunächst stand der Bericht des Abteilungsleiters auf der Agenda, wo über die Hinrunde der Saison 2021/2022 eingegangen wurde. Bis dato konnte ein Tabellenplatz über den Abstiegsrängen realisiert werden, das Ziel Klassenerhalt wird nun in der Rückrunde angegangen. Ein Highlight war das Trainingslager in Freudenstadt, das mit 25 Teilnehmer, zwei Testspielen und etlichen Teambuildingmaßnahmen durchgeführt werden konnte.

Auch Arbeitseinsätze wie die Alteisensammlung oder die Beton Braun-Termine wurden erwähnt. Seit dem Frühjahr 2021 besteht zudem eine Vereinsfreundschaft mit dem 1. FC Heidenheim.

In der Jugend wurden alle Trainer namentlich hervorgehoben, die einen wichtiger Baustein des Vereinslebens darstellen. Von der Bambini bis zur D-Jugend wurden von der Bäckerei Volpp und vom Autohaus TTP Trainingsanzüge gesponsert. In der Jugend ist zudem der 1. Platz der C-Jugend in der Hinrunde anzumerken sowie der Sieg im Derby gegen Westerheim.

Die Kassenlage präsentierte Kassier Julian Schiele, wobei das Jahr 2021 mit einem Überschuss von 7000 Euro abgeschlossen werden konnte. Hierbei einen großen Dank an die Spende vom Sponsor Horst Griesinger.

Die einstimmige Entlastung der Abteilungsleitung nahm der 2. Bürgermeister Werner Knehr vor. Geehrt wurden anschließend Daniel Steinhauser für 100 Spiele sowie Bernhard Schiele als DFB-Ehrenamtsträger. Besonders interessant waren die SCH-Rekordspieler, aktuell hat diesen Rekord Ingmar Kohn inne, der mit weit über 500 Spielen ein Urgestein des SCH ist.

Es folgten die Wahlen zum Jugendleiterduett, das fortan Stefan und Vanessa Enderle bilden sowie das neue passive Ausschussmitglied Tim Halter.

Der Verein erhält durch Horst Griesinger und die Firma B+F Präzisionstiefbohren neue Trainingsanzüge. In Kooperation mit der Fußballabteilung wird Werner Knehr eine Ballschule für kleine Kinder anbieten sowie einen Sporttag organisieren. Aktuell hat der SCH mit Armin Kohn und Kevin Thielsch zwei aktive Schiedsrichter. Wer auch gerne für den SCH pfeifen möchte, kann sich jederzeit beim Verein melden.

Abteilungsleiter Yannik Heckel schloss die Versammlung mit einem großen Dankeschön an alle Mitwirkenden, die der Fußballabteilung zur Seite stehen.