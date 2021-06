Abschlussprüfungen an der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule glücken

Bereits am 8. Juni starteten an der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule die Abschlussprüfungen für den Hauptschul- sowie den Realschulabschluss. 30 Schülerinnen und Schüler stellten sich in diesem Jahr den Anforderungen zum Hauptschulabschluss. Den Prüfungen zum Realschulabschluss stellten sich 17 Schülerinnen und Schüler.

Dabei gab es in diesem Jahr eine Premiere für die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule. Bisher schrieben die Schülerinnen und Schüler, die den mittleren Schulabschluss anstrebten, die Werkrealschulprüfung. In diesem Jahr wurde erstmals die Realschulprüfung an der Gemeinschaftsschule angeboten, da die jetzigen Zehntklässler vor fünf Jahren in der damals neu eingerichteten Gemeinschaftsschule starteten und je nach persönlichen und individuellen Begabungen auf unterschiedlichen Niveaustufen unterrichtet wurden. So konnten Schülerinnen und Schüler, die auf dem mittleren Niveau arbeiteten jetzt die Realschulprüfung absolvieren.

Alle Prüflinge starteten am Dienstag, 8. Juni, mit Deutsch. Mathe folgte am Donnerstag, 10.Juni. In der vergangenen Woche fanden dann noch die Prüfungen in Englisch und den Wahlpflichtfächern Französisch, AES und Technik statt. Auch in diesem Jahr mussten die Corona-Maßnahmen umgesetzt werden. Da es keine Test-Pflicht für die Prüflinge gab, konnten auch ungetestete Schülerinnen und Schüler die Prüfung in einem gesonderten Raum mitschreiben.