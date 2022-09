Abenteuerliches Walderlebnis beim Ferienprogramm der Jäger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem am ursprünglichen Termin Dauerregen angesagt war, haben Herbert Hofmann und Susanne Kuhn-Urban von der Jägervereinigung das Sommerferienprogramm verschoben, mit dem Ergebnis, dass pünktlich zu Beginn des Treffens der Himmel seine Schleusen öffnete. Die Kinder waren jedoch bestens ausgerüstet und die kleine Gruppe unternahm einen Ausflug quer durch den Wald. Ausnahmsweise. Denn bei der kleinen Wanderung erfuhren die Teilnehmer, dass sie besser nicht quer durch den Wald gehen sollen, da sie dann mitten durchs Wohn- und Schlafzimmer der Tiere marschieren würden. Staunend betrachteten die Jungs den riesigen Dachsbau, der noch ganz frische Grabungsspuren zeigte. Auch den Liegeplatz eines Rehs oder vielleicht einen Fegebaum, an dem der Rehbock im Frühjahr sein Gehörn vom Bast befreit hat, entdeckte die Gruppe. Gut sichtbar war die kahle Stelle auf dem Boden vor einem Bäumchen. Sogar Haare fanden die Kinder an einem abgebrochenen Ästchen. Nach der Inspizierung einer Kirrung, an der der Jäger Tiere wie Wildschweine beobachten kann, ging es zum Schützenhaus am Eichberg. Dort warteten schon Eltern und Geschwister auf die Ausflügler und zum Abschluss gab es Rote Würste für alle.