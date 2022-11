Abendlicher Spaziergang mit Laternen

Der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Laichingen veranstaltet am Samstag, 19. November, einen abendlichen Spaziergang im Schein von Laternen. Dies ist besonders geeignet für Familien mit Kindern. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Vereinsheim Alte Realschule. Zum Abschluss wird am Lagerfeuer gegrillt. Grillgut muss jeder selbst mitbringen. Zum Aufwärmen gibt es Punsch und Glühwein. Bei Regen fällt das Laternelaufen aus. Für weitere Informationen bitte bei Stefan Rauscher unter der Telefonnummer 07333 / 92 43 22 melden.