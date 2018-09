Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) beginnt am Montag, 24. September, mit Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahnentwässerung der Richtungsfahrbahn Stuttgart am Drackensteiner Hang auf der A 8. Um die Entwässerung sicherzustellen, müssen Betonschlitzrinnen am Fahrbahnrand erneuert werden. Die Bauzeit beträgt sieben Wochen, so das RP am Montag.

Während der Bauzeit finden die Arbeiten in der Nacht jeweils zwischen 20 und 6 Uhr unter halbseitiger Sperrung statt, „um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“. In dieser Zeit steht dem Verkehr ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerhalb der Bauarbeiten und am Wochenende können durch verengte Fahrstreifen aber weiter beide Spuren genutzt werden. Für die Erneuerung der Entwässerung investiert der Bund 1,5 Millionen Euro. Das RP bittet Verkehrsteilnehmer „um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit“.