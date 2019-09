A8-Ausbau geht weiter: Brückenüberbau erfolgt in mehreren Nachteinsätzen

Beim Ausbau der A8 zwischen Hohenstadt und Ulm Nord laufen derzeit im Bauabschnitt zwischen Dornstadt und Ulm-Nord die Arbeiten für die neue Richtungsfahrbahn München.

Neben den Straßenbauarbeiten müssen laut dem Regierungspräsidium neue Brücken für sechs Fahrstreifen mit Standstreifen sowie für die Fahrstreifen der neuen Doppelanschlussstelle hergestellt werden. Die alten Brücken waren zu schmal und sind bereits im Frühjahr abgebrochen worden.

Weiterer „Meilenstein im Baufortschritt“

An den kommenden beiden Wochenenden steht laut Mitteilung ein weiterer Meilenstein im Baufortschritt an. In mehreren Nachteinsätzen, beginnend in der Nacht von Freitag auf Samstag, 13. und 14. September, werden die ersten Teile des neuen Brückenüberbaus über die hochfrequentierte Bahnstrecke Stuttgart-Ulm für die neue Richtungsfahrbahn München eingehoben.

Dabei handele es sich um elf Beton-Fertigteilträger mit Längen von jeweils rund 20 Metern. Da insgesamt nur wenige Stunden ohne Zugverkehr zur Verfügung stehen, sind für das Einheben mehrere Nachteinsätze an zwei Wochenenden erforderlich.

Die Arbeiten finden neben der Autobahn statt. Verkehrsbeschränkungen auf der A8 sind über das bisherige Maß hinaus nicht vorgesehen.

Richtungsverkehr wird verlegt

Nach derzeitiger Planung werden die Arbeiten bis Sommer 2020 so weit vorangeschritten sein, dass der heute auf der nördlichen Fahrbahn gebündelte Zweirichtungsverkehr auf die dann neu hergestellte Richtungsfahrbahn München verlegt werden kann.

Die Gesamtfertigstellung für den sechsstreifigen Ausbau der A8 zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord ist für das Jahr 2021 geplant.