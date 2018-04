73 Schüler wollen in Laichingen das Abitur

Mit dem Deutschaufsatz hat am Mittwoch für 73 Jugendliche das schriftliche Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen begonnen. 29 Jungen und 44 Mädchen wollen in Laichingen die Reifeprüfung schaffen und müssen sich in den nächsten Tagen noch weiteren schriftlichen Herausforderungen stellen. Im vergangenen Jahr zählte das Albert-Schweitzer-Gymnasium 84 Abiturienten und im nächsten Jahr wollen 83 – 42 Jungen und 41 Mädchen – die Zulassungsprüfungen zu den allgemeinen Hochschulen schaffen. Doch dann ist in Sachen Abitur zunächst mal Pause in Laichingen, denn im Jahr 2020 wird am Albert-Schweitzer-Gymnasium keine Matura geschrieben. Grund: Durch die Umstellung von G8 auf G9, von einer achtjährigen erneut auf eine neunjährige Gymnasialzeit, fehlen die Schüler der Kursstufe II, die zum Abitur gelangen.

Traditionsgemäß mit Deutsch haben die Abiturprüfungen am Mittwoch in Baden-Württemberg begonnen. Es folgen am Freitag die schriftlichen Prüfungen in Englisch und am Montag die in den Fächern Religion, Physik, Biologie, Chemie, Wirtschaft, Geschichte, Bildende Kunst oder Sport, aus denen die Schüler schon bei den Kursbelegungen ihr Wahlfach festlegen konnten.

Am Mittwoch, 25. April, steht die Fremdsprache Französisch an und am Mittwoch, 2. Mai, werden die mathematischen Kenntnisse getestet. Die schriftliche Abiturprüfung erfolgt in vier der fünf Kernfächer: Deutsch, Mathematik, einer Fremdsprache und einem weiteren Kernfach der Wahl.

Beim Deutschaufsatz am Mittwoch hatten die Abiturienten unter sechs vorgegebenen Themen eines in 330 Minuten zu bearbeiten, wobei die Pflichtlektüren besonders begehrt waren. Da galt es zunächst eine Textstelle aus dem Roman „Agnes“ von Peter Stamm zu erläutern und zu interpretieren. Der Roman erzählt aus der personalen Perspektive des Erzählers die Liebesgeschichte zwischen dem Ich-Erzähler und Agnes, einer jüngeren Physikerin. Dann bestand die Möglichkeit eines erörternden Vergleichs zu „Agnes“ von Peter Stamm und „Homo faber“ von Max Frisch bezogen auf die Personen Agnes und Hanna.

Gedichtvergleich möglich

Bei einem Gedichtvergleich waren die Werke „Alles still!“ von Theodor Fontane und „Winter“ von Alfred Lichtenstein zu zerlegen und zu deuten. Ferner standen zur Auswahl eine Kurzprosa-Interpretation zu Erich Kästners „Spuk in Genf“, ein Essay zum Thema „Sprache – leicht gemacht“ sowie eine Interpretation und Erörterung eines Sachtextes. Zu interpretieren war der Artikel „Ohne Boulevardpresse ist die Demokratie in Gefahr“ von Matthias Heine aus dem Jahr 2012. Die Erstkorrektur der Deutschaufsätze muss bis 8. Mai abgeschlossen sein.

Die mündlichen Prüfungen am Albert-Schweitzer-Gymnasium sind auf den 5. Juli terminiert und da ist ein Abfragen in folgenden Fächern möglich: Geschichte, Geographie, Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, Religion, Religion, Bildende Kunst, Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Physik, Chemie, Biologie oder Sport. Bei Bedarf müssen die Abiturienten ins „Mündliche“ oder wenn sie die Chance sehen, ihre Note zu verbessern. Die Schulzeit für die 73 Abiturienten endet am 7. Juli mit dem Abiball und der Übergabe der Zeugnisse nebst der Preise.

In drei Räumen im Obergeschoss mit jeweils zwei Aufsichtslehrern sowie einer Gangaufsicht schrieben die Gymnasiasten den Deutschaufsatz. Für die restlichen Schüler konnte überwiegend ein regulärer Unterricht angeboten und abgehalten worden. Diese sind natürlich gehalten, sich an den Prüfungstagen besonders ruhig und rücksichtsvoll zu verhalten, damit ihre älteren Mitschüler bei den wichtigsten Tests ihrer Schullaufbahn nicht gestört werden.

Eine Besonderheit beim diesjährigen Deutschaufsatz war geboten: Letztmals standen die Werke „Dantons Tod“ von Georg Büchner, „Homo faber“ von Max Frisch und „Agnes“ von Peter Stamm als Pflichtlektüre auf dem Programm. Neue Schwerpunktthemen in Deutsch wird es im nächsten Jahr geben: und zwar die Tragödie „Faust“ von Johann Wolfgang Goethe, die romantische Novelle „Der goldene Topf“ von E. T. A. Hoffmann und der Roman „Steppenwolf“ von Hermann Hesse.

73 gehen, 97 kommen

73 Schüler werden im Sommer das Laichinger Gymnasium nach acht Jahren verlassen, 97 neue rücken nach jetzigem Stand zum nächsten Schuljahr an. Sie werden dort als G9-Schüler neun Jahre lernen – hin auf dem Weg zum Abitur. Neu und wichtig in diesem Schuljahr ist das soziale Lernen der Klassen acht bis zehn. Unter dem Motto „Me & You“ gibt es für die Mittelstufenschüler ein vielfältiges Angebot zur Stärkung von Resilienz und sozialem Miteinander.

Während die Gymnasiasten im Lande am Mittwoch wie vorgesehen ihren Deutsch-Aufsatz schreiben konnten, durften die rund 40 000 Realschüler von Baden-Württemberg noch nicht ran: Das Kultusministerium hat den Termin vom Mittwoch auf kommende Woche Freitag verschoben, nachdem an einer Gemeinschaftsschule in Bad Urach ein geöffneter Umschlag mit den Aufgaben gefunden worden war. „Ich kann mir nicht erklären, wie es zu der Öffnung der Prüfungsarbeiten gekommen ist“, erklärt Cordula Plappert, Rektorin am Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen auf Nachfrage.

Normalerweise werden die Prüfungsarbeiten vom Kultusministerium von einem angemeldeten Boten geliefert und sofort in den Tresor gelegt. Erst an den jeweiligen Prüfungstagen werden die entsprechenden Umschläge mit einem roten Klebestreifen in Anwesenheit mehrerer Lehrkräfte geöffnet. „Ich möchte in der Haut des Schulleiters von Bad Urach nicht stecken“, gibt Cordula Plappert offen zu.