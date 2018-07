70 Stimmen singen den Gospel

Aus der Friedenskirche in Laichingen hat man am Samstag deutlich hören können, dass der Gospel-Workshop unter der Leitung von Andy Doncic und Junior Robinson begonnen hat. Dieser Workshop wurde von der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen auf die Beine gestellt.

70 Personen waren zu diesem GospelWorkshop in die Friedenskirche gekommen, um zusammen mit Andy Doncic und Junior Robinson einige Lieder einzustudieren. Diese Lieder, angefangen bei "Give him the Glory" über "I am so satisfied" bis hin zu "Oh, Happy Day" und noch viele andere wird der Projektchor beim diesjährigen Gospel-Weihnachtskonzert in der Laichinger St. Albanskirche aufführen.

Alle 70 Mitglieder des Projektchores sangen fleißig mit, als Junior Robinson mit einer großen Portion Humor seine Schützlinge zum Singen aufforderte. Unterstützt wurde der schwarze Gospelsänger dabei von seinem Kollegen am Klavier, Andy Doncic. Nachdem schon etliche flotte Töne aus der Friedenskirche geströmt waren, hatten sich die Sängerinnen und Sänger eine kleine "Kaffeepause" redlich verdient. Aber selbst während dieser trällerten einige der jungen Besucher des Workshops einfach die Lieder noch einmal vor sich hin. Andere holten sich bei den zwei Musikprofis gleich einen Rat.

Pfarrer Karl-Hermann Gruhler, der sich auch unter den Besuchern befand, brachte es auf den Punkt: "Junior ist als Sänger eine Granate." Auch verwies Gruhler gleich auf das Gospel-Weihnachtskonzert im Dezember in Laichingen. Dort wird der Projektchor auch mit dabei sein, berichtet Gruhler voller Stolz.

Nach der Pause ging es zunächst mit einigen Infos für das bevorstehende Konzert weiter, danach folgte Pfarrer Karl-Herrmann Gruhler, der noch ein paar Worte an den Projektchor richtete. Sein Vorschlag, zusammen mit Andy Doncic im Januar mit dem Projekt "Gospelchor" zu starten, fand bei den Sängerinnen und Sängern große Begeisterung und führte sogar zu Applaus, welchen Pfarrer Gruhler mit einem freundlichen Lächeln entgegen nahm. Schmunzelnd erklärte er den beiden Profis: "Ihr seit es ja gewöhnt, dass ihr immer Applaus bekommt, aber ich predige schon seit Jahren und bekomme vielleicht einmal im Jahr Applaus."

Tonband zur Stimmenkontrolle

Nach dieser humorvollen- Rede nahmen Andy Doncic und Junior Robinson zusammen mit ihrem Projektchor noch einmal jedes Stück, welches sie an diesem Tag gesungen hatten, auf Tonband auf. So konnte sich jeder seine eigene Stimme noch einmal genau anhören und , falls dies überhaupt nötig ist, noch etwas an dieser verbessern. Eins ist nach dem Gospel-Workshop mit Andy Doncic und Junior Robinson auf jeden Fall klar: Der Projektchor freut sich schon heute riesig auf das Weihnachtskonzert am 27. Dezember in St. Alban. Und wenn sie so weiter machen, wie sie am Wochenende begonnen haben, dann wird dieses Konzert sicher ein Erfolg. (srl)