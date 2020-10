7 Tote: Weitere Corona-Fälle in den Seniorenzentren Laichingen, Blaustein und Beimerstetten

In den Pflegeheimen in Laichingen und Blaustein ist die Zahl der an Corona erkrankten Personen nochmals weiter gestiegen. Im Seniorenzentrum Blaustein ist einer der an Corona erkrankten Bewohner verstorben. Im Seniorenzentrum Laichingen verstarb ein weiterer Bewohner. Dort gibt es insgesamt sieben Verstorbene. Auch ein Pflegeheim in Beimerstetten ist nun von Corona betroffen. Das meldet das Landratsamt am Donnerstagabend.

67 positiv Getestete in Laichingen

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen in Laichingen ist auf 67 gestiegen. Dies betrifft 42 positiv getestete Bewohner sowie 25 Mitarbeitende. Damit ist die Zahl der Corona-positiven Mitarbeiter um drei gegenüber dem Vortag gestiegen. Von den 42 an COVID-19 erkrankten Bewohnern sind sieben verstorben.

Alle negativ Getesteten werden erneut getestet

Im Seniorenzentrum Laichingen werden die bislang negativ getesteten Bewohner und Mitarbeitenden am Freitag und am kommenden Montag erneut auf Corona getestet.

Im Seniorenzentrum Blaustein sind derzeit insgesamt 40 Personen COVID-19 positiv. Dies betrifft 30 Bewohner (vier mehr als am Donnerstag berichtet) und zehn Mitarbeitende (zwei mehr als am Donnerstag berichtet). Einer der positiv getesteten Bewohner ist verstorben.

Weitere Tests in Blaustein

Für Freitag ist eine weitere Testung des Personals und der Bewohner geplant.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist weiterhin in engem Kontakt mit den Seniorenzentren, damit die angeordneten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen angewandt und umgesetzt werden.

Drei Erkrankte nun auch in Beimerstetten

In einem Pflegeheim in Beimerstetten sind ebenfalls Personen an Corona erkrankt. Derzeit sind es ein Bewohner und zwei Mitarbeitende.

Dies ist das vorläufige Ergebnis einer durch das Gesundheitsamt zum 19. Oktober veranlassten Reihentestung aller Bewohner und Mitarbeitenden. Die weiteren Ergebnisse liegen noch nicht vor. Sobald diese vorliegen, wird das Landratsamt darüber informieren.