692 Schüler erlernen ein Instrument

692 Schüler lernen an der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen. 317 kommen aus Blaubeuren, 207 aus Laichingen und 111 Schüler aus Schelklingen. Darüber hinaus werden auch auswärtige Schüler beispielsweise aus Berghülen (20), Heroldstatt (7), Westerheim (13) oder Römerstein (2) unterrichtet. Musikschulleiter Tim Beck zeigte sich in der Sitzung des Blaubeurer Gemeinderates am Dienstagabend stolz. Zehn Schüler nahmen beispielsweise am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil. Sechs davon qualifizierten sich für den Entscheid auf Landesebene. „Die Meisten musizieren auch in ortsansässigen Vereinen“, meinte Beck. Das motiviere.

Personalveränderungen

Im vergangenen Jahr habe es einige Veränderungen hinsichtlich des Personals gegeben. Lehrer hätten die Musikschule verlassen, neue seien eingestellt worden. Beck müsse bei den Neuanstellungen auch die Altersstruktur der Lehrkräfte im Auge behalten. Die sei sehr hoch. Es bedürfe des jungen, geeigneten Bewerberpotenzials. Dennoch werde sehr gute Arbeit geleistet. „Im Bereich Klavier und tiefes Blech sind wir an der Leistungsgrenze angelangt“, meinte der Musikschulleiter. Heißt: Sollten weitere Schüler hinzukommen, müsse auch Personal aufgestockt werden.

Musikschulnacht sticht hervor

Zahlreiche Veranstaltungen seien im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen worden. Die seien alle auf der Homepage der Musikschule einzusehen. Beck stellte die Musikschulnacht heraus, für welche ein halbes Jahr geprobt wurde. Sehr gut angenommen werde außerdem das Angebot der Veenharfen-Spielkreise. „Die älteste Teilnehmerin ist 84 Jahre alt. Das bestärkt mich in der Arbeit mit Senioren“, freute sich Beck.

Ziel der Musikschule sei, sich nach innen zu stärken, so dass sich Lehrkräfte vernetzen und austauschen können, die Schüler in ihren Talenten zu stärken und die Qualität zu sichern. Wichtig sei zudem die Kommunikation mit Musikvereinen und den Kooperationspartnern. „Da haben wir noch viel zu tun“, meinte Beck. Der Musikschulleiter gab auch einen Ausblick auf anstehende besondere Events. Am 10. Juni wird es nach einer Zeit der Pause wieder ein Lehrerkonzert im Blaubeurer kleinen großen Haus geben. Außerdem wird derzeit an der Ausarbeitung eines Höhlenkonzertes im Hohlefels am 29. September gearbeitet.

„Es wird deutlich, dass Sie unsere Musikschule zukunftsfest gemacht haben“, sagte der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold (parteilos). Beck sei Motor und Macher. „Die Musikschule ist richtig gut und strahlt in alle drei Kommunen gleichmäßig“, meinte das Stadtoberhaupt und fügte an: „Die Musikschule ist uns was wert.“

Das wurde auch an Zahlen deutlich, die Amtsleiter Reiner Striebel dem Gremium vorstellte. Der Zuschuss steigt. Während die Musikschule im Jahr 2016 insgesamt 189 000 Euro erhielt, sollen es in diesem Jahr 249 000 Euro sein. Die Stadt Blaubeuren übernimmt davon den Löwenanteil mit 124 303 Euro. Laichingen steuert 81 170 Euro und Schelklingen 43 525 Euro bei. Das Gesamthaushaltsvolumen betrage 882 000 Euro. Eine Gebührenerhöhung von vier Prozent ist vorgesehen. Die neue Gebührenordnung soll zum nächsten Schuljahr am 1. September greifen. Zudem ist eine dreiprozentige Lohnsteigerung vorgesehen, so dass eine Summe von 756 000 Euro für Personalaufwand 2018 eingeplant ist.

Laut Bürgermeister Jörg Seibold gehe es darum, die Musikschule leistbar zu machen. „Das ist ein erfreulicher Bericht. Die Erhöhung ist gut mitzutragen“, meinte Christel Seppelfeld, die Fraktionsvorsitzende der SPD. Seitens der Sozialdemokraten gab es in der Sitzung des Gemeinderates Zustimmung für die Jahresrechnung 2016, den Haushaltsplan 2018 und die Änderung der Gebührenordnung. Grünes Licht gab es auch seitens der Freien Wähler Ortsverband Blaubeuren. Gabriele Richter dazu: „Alt und Jung musizieren gemeinsam: Für uns ist wichtig, dass Musik geschieht. Sie macht etwas mit den Menschen.“ Das sah auch Martin Gutknecht von der CDU so. Es sei eine sehr lebendige Musikschule. Die Schülerzahlen und die Erfolge bei Wettbewerben sprechen dafür, so Gutknecht. „Die Gebührenerhöhung halte ich für maßvoll“, sagte der Christdemokrat. Friedrich Bohnacker (Bündnis 90/Die Grünen) bestätigte: „Die Musikschule ist eine Bereicherung für Blaubeuren.“

Tim Beck, Leiter der hiesigen Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen, ist neuer Regionalsprecher der Musikschulen für den Bereich Ulm/Alb-Donau/Biberach. Bei der Schulleitertagung der Musikschulen der Region 11 (Ulm/Alb-Donau/Biberach) wurde er einstimmig zum Regionalsprecher gewählt. Dies teilte am Mittwoch die Musikschule mit Sitz in Blaubeuren mit. Das Amt ist für die nächsten drei Jahre „erstmals“ mit einem Schulleiter der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen besetzt. Im Zuge einer Neustrukturierung des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württemberg wurde aus dem Regionalverteter der Regionalsprecher. Dieser vertritt die Region in der sogenannten Bezirkskonferenz. Die Bezirkskonferenz des Bezirks Tübingen umfasst die drei Regionen Ulm/Alb-Donau/Biberach, Schwarzwald/Bodensee sowie Neckar-Alb. Zudem ist der Regionalsprecher für die Fortbildungen sowie die Schulleitertagungen einer Region verantwortlich. Tim Beck freue sich auf die neue Aufgabe und die damit verbundene „engere Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Musikschulen“.