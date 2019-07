69-Jähriger stürzt beim Trinken von Balkon: schwer verletzt

Nach einem Arbeitsunfall in Laichingen ist ein 69-Jähriger Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 10.15 Uhr in der Radstraße. Der Mann verlegte Betonplatten auf einem Balkon. In einer Pause lehnte er sich gegen eine Balkonbrüstung und trank etwas. Er sackte zusammen und fiel rückwärts über die Brüstung. Der 69-Jährige stürzte aus einer Höhe von mehreren Metern auf den Gehweg. Der Senior verletzte sich schwer.