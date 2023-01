65. Aktion Dreikönigssingen in Machtolsheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit ihrem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ rückten die Sternsinger der Evangelischen Kirchengemeinde Machtolsheim den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Die Aktion brachte den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland.

Bei einem feierlichen Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag konnte Pfarrer Rochau rund 20 Kinder in Machtolsheim aussenden. 3 Tage lang waren die Mädchen und Jungen mit ihren Betreuern im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Unter dem Leitwort“ „Kinder stärken, Kinder schützen“ wurde den Menschen in Machtolsheim der Segen „20*C+M+B+23“, Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus, gebracht.

Die Sternsinger freuten sich wie Königinnen und Könige über das Ergebnis ihres Engagements: 3.150,18 Euro kamen bei der Aktion Dreikönigssingen in Machtolsheim zusammen. Zum Abschluss der Aktion wurden die Kinder und Betreuer mit Pizza belohnt.

Herzlichen Dank Allen, die die Sternsinger so freundlich an den Türen empfangen haben und die Aktion wieder einmal so großzügig unterstützt haben. Vielen Dank allen Betreuern, die die Kinder durch die Nachmittage geführt haben. Besonders gefreut hat uns, dass uns dieses Jahr Pfarrer Rochau mit seiner Tochter begleitet hat. Natürlich gilt ein ganz besonderer Dank allen Sternsinger-Kindern, die so unermüdlich, begeistert und würdig für Kinder in Not unterwegs waren. Ihr seid einzigartig; Ihr seid spitze! Und so freuen wir uns schon auf die kommende Sternsingeraktion mit Euch!