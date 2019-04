60 Jahre alt, fit wie 40

Altern an sich sei keine Krankheit, sondern ein normaler Prozess, der bei dem einen schneller und beim anderen langsamer von statten geht. Dies sagte der Laichinger Internist und Mediziner Dr. Günter Schmid jüngst bei einem Vortrag vor 23 Zuhörern im zumeist fortgeschrittenen Alter in der Laichinger Seniorenwohnanlage. Er gab auch Tipps, wie man weniger schnell altere.

Der Alterungsprozess, so Schmid, könne durch Faktoren beschleunigt und durch andere aufgehalten werden. Eine gesunde Ernährung, viel Bewegung und Training in jüngeren Jahren, sowie eine positive Lebenseinstellung seien die wichtigsten, um den Alterungsprozess möglichst weit hinauszuzögern. Spätestens im Alter von 40 müsse man aber aktiv anfangen, dem Altern vorzubeugen – mit gezieltem Training für den Muskelaufbau, zum Beispiel Ausdauersport zwei bis drei Mal wöchentlich für 30 Minuten. Ab 70 Jahren reiche ein halbstündiger Spaziergang täglich an der frischen Luft, auch mit dem Rollator. Mit einer gesunden Lebensweise, so Schmid, sei es möglich, sich mit 60 noch genauso fit zu fühlen wie mit 40.

Natürlich gebe es auch Faktoren, wie Krankheiten, die man nicht beeinflussen könne und die den Alterungsprozess und die Gebrechlichkeit beschleunigen. Und was ist mit dem berühmten Viertele Rotwein, das im Volksglauben zur Herz-Kreislaufgesundheit und zu hohem Alter beitragen kann? Alkohol sei nach wie vor ein Nervengift, meinte Günter Schmid, doch die Früchte des Rotweins seien es, die sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystems auswirkten. Alkohol konnte er aber nur in sehr, sehr geringen Mengen empfehlen – ein Viertele täglich sei zu viel.

Und was sind die am meisten verbreiteten Beschwerden im Alter? Laut Schmid Durchblutungsstörungen, der grauer Star oder muskuläre Probleme. Anhand einer Grafik zeigte er auf, wie diese und andere Beeinträchtigungen entstehen und wie dadurch, und auch durch äußere Einflüsse oder eine schlechte Lebensweise, die Gebrechlichkeit begünstigt wird.

Hirntraining, Tanzen, Singen

Konkret auf das Alter der Zielgruppe eingehend, nannte der Referent wichtige Punkte, die man möglichst oft in den Alltag einbauen solle, um lange fit zu bleiben. Hier einige Beispiele: Hirntraining wie Schachspielen oder Sudoku, Tanzen, ein Musikinstrument lernen oder spielen, Rätseln, Zahlen rückwärts aufsagen, aber auch soziale Kontakte zu pflegen sei wichtig (wobei sich das weibliche Geschlecht hier immer leichter täte). Damit nicht alles nur graue Theorie sein sollte, forderte Schmid die Anwesenden auf, gleich mal mitzumachen, bei drei einfachen, aber wichtigen Übungen, die er vorstellte.

Danach ging der Arzt auf Fragen ein und nahm sich Zeit, diese zu beantworten, wenn nötig, auch zu diskutieren. Der Vortrag schloss mit dem Hinweis: Die Lebensdauer sei stark abhängig von der inneren Einstellung einer Person. So sei man gut beraten, im Alter dankbar auf das zu sehen, was man noch kann und nicht ständig das zu beklagen, was man nicht mehr könne. Zufriedenheit im Alter sei eindeutig lebensverlängernd. Nachdem keine Fragen mehr kamen, wurde Dr. Schmid mit zustimmendem Applaus verabschiedet und durch ein kleines Präsent und dankende Worte der städtischen Mitarbeiterin Esther Trieb.