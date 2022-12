50-jähriges Vereinsjubiläum, Ehrungen und Neuwahlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das ablaufende Jahr 2022 war für den Schwimmverein Laichingen ein ganz besonderes Jahr: 1972 wurde der Verein nach Fertigstellung der Laichinger Kleinschwimmhalle gegründet. Der Schwimmsport in Laichingen erfreut sich seither großer Beliebtheit. Rolf Graser, der langjährige Abteilungsleiter, konnte 15 Mitglieder sowie Walter Heilemann als Vertreter des Vorstandes des TSV zur Hauptversammlung begrüßen. Zu Beginn ging sein Dank an alle, die ehrenamtlich tätig waren und immer noch sind. Das sind zum einen die JugendtrainerInnen Sabine Kleiß, Elke Ruhland, Cosima Mark, Lara Weber und Niklas Müller. Sein Dank ging auch an alle anderen Amtsinhaber. Gerade bei diesen stellte er die große Treue zum Verein und zu ihrer Aufgabe heraus. Elke Kuhn bekleidet das Amt der Kassiererin schon seit 25 Jahren, Bernhard Götz ist schon seit 1976 Schriftführer. Rolf Graser selbst ist seit 38 Jahren Abteilungsleiter. Für seine Verdienste wurde er bei der Hauptversammlung geehrt, erhielt eine Urkunde und die goldene Ehrennadel des württembergischen Schwimmverbandes.

Rolf Graser ließ die vergangenen zwei Jahre Revue passieren: Das Training war nach Corona für 45 aktive Schwimmer wieder möglich. Im Sommer konnte eine Pool- und Beachparty im Schwimmbad und auf der Liegewiese stattfinden. Zehn neue Kinder konnten in das Training der ersten Gruppe aufgenommen werden. Zwei Schwimmkurse waren wieder möglich. Ein ganz besonderes Highlight war die Teilnahme am Umzug der Stadtkapelle Laichingen zu ihrem 125-jährigen Vereinsjubiläum. Mit ihrem originellen Festwagen holte der Schwimmverein in der Wertung des schönsten Festwagens den zweiten Platz.

Rolf Graser gab bei der Versammlung das Ende seiner Vorstandschaft bekannt. Zum neuen Vorstand wurde ein Dreigestirn bestehend aus Sabine Kleiß, Elke Kuhn und Jennifer Ruhland gewählt. Das neue Vorstandgremium gab einen kleinen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten: Noch im Dezember werden Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Im neuen Jahr sind ein Ausflug in ein Spaßbad und ein weiterer Schwimmkurs geplant, sowie Schwimmlehrgänge für Nachwuchstrainer angedacht.