50 jähriges Vereinsjubiläum der Skizunft Römerstein

Laichingen - Für die Skizunft Römerstein steht das gesamte Jahr im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Der Verein wird 50 Jahre alt. Mit etlichen Aktionen und Festen wird das gefeiert. Die Vorbereitungen haben schon vor Wochen begonnen. Nun steht das Programm. Gefeiert wird vom 21. bis 23. Juli 2022. Anlässlich des Jubiläums konnte die Skizunft wieder die Hillu`s Herzdropfa, Markus Zipperle & Elsbeth Gscheidle mit einem „NEUEN“ Programm an Land ziehen. Mit ihrem herzhaft schwäbischen Kabarett sind Hillu, Franz, Markus Zipperle und Elsbeth Gscheidle weit über die Landesgrenze hinaus bekannt. Dieses Feuerwerk an schwäbischer Schlagfertigkeit gastiert am Donnerstag, den 21. Juli in Römerstein/Böhringen. Wir laden Sie ein, einen unvergesslichen Streifzug durch unser schönes Schwobaländle zu erleben. Der Eintritt beträgt 20 Euro und wird vor Ort an der Abendkasse bezahlt.

Die Open-Air-Veranstaltung findet im „Alb-Skistadion Dieter Winkler“ beim Albstadion in der Aglishardter Str. im Freien statt. Bei Schlechtwetter gibt es eine Ausweichmöglichkeit. Diese wird gegebenenfalls rechtzeitig bekannt gegeben. Sprich, die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Für das leibliche Wohl ist durch den Förderverein der Skizunft Römerstein bestens gesorgt sowie Bierbänke zum Sitzen. Eine geringe Anzahl an Stühlen gibt es natürlich auch. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Gäste müssen sich vorab telefonisch oder per e-Mail anmelden. Um 18.00Uhr ist Einlass. Veranstaltungsbeginn ist um 19 Uhr. Nun hoffen wir auf einen schönen, unvergesslichen Sommertag und zahlreichen Besucher, die gemeinsam mit uns einen tollen Abend verbringen werden. Anmeldungen nehmen Familie Feller unter 07382/941446 bzw. marionfeller@gmx.de oder Familie Füllemann unter 07382/941652 bzw. metallbau-fuellemann@t-online.de entgegen. Die Eintrittskarten werden wir für sie reservieren. Je nach Wetter werden wir den Veranstaltungsort rechtzeitig unter www.skizunft-römerstein.de bekannt gegeben.