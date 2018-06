50 Gäste aus Frankreich feiern in Laichingen, Gastgeber gesucht

Seit 30 Jahren besteht das Band zwischen der Stadt Laichingen und dem französischen Ducey. Dies wird in diesem Sommer mehrfach gefeiert. Die Stadt sucht nach privaten Gastgebern, die im August französische Gäste beherbergen.

Am 10. Mai 1986 haben die Bürgermeister der Städte Laichingen und Ducey vereinbart, partnerschaftliche Beziehungen zu pflegen. Auch die Partnerschaftspräsidenten Emile Lavigne und Gerhard Scheible unterzeichneten die Urkunde. Der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Ducey folgte die Feier der Partnerschaft am 14. Juni 1986 in Laichingen. Zur Bekräftigung dieser Partnerschaft begründeten auch das College Gabriel de Montgomery und des Albert-Schweitzer-Gymnasium eine Schulpartnerschaft. In den folgenden Jahren fanden zahlreiche Schüleraustausche und gegenseitige Reisen der Bürger beider Städte statt. „Sehr gute Kontakte und Beziehungen haben sich entwickelt und werden gerne und intensiv gepflegt“, teilt die Stadt Laichingen mit. Unvergessen sei „die spektakuläre Fahrt einer Radfahrergruppe des MSC“ mit dem damaligen Bürgermeister Andreas Raab und die Wanderung der Ortsgruppe des Albvereins, die zur Feier des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums in Ducey eintraf und dort stürmisch gefeiert wurde.

Intensive Austausche gab es zwischen den Musikvereinen. Die Stadtkapelle Laichingen und der Musikverein Suppingen haben mehrfach das Duceyer Stadtfest, den Blumenkorso der immer am ersten Augustwochenende in Ducey stattfindet, mitgestaltet. Daneben gab es auch Konzerte des „Frohsinn“ des Posaunenchors und des Schulchors am Albert-Schweitzer-Gymnasium.

Und wie wird das Jubiläum jetzt gefeiert? Vom 4. bis zum 8. August wird eine Delegation mit Bürgermeister Klaus Kaufmann, den Mitgliedern der Stadtkapelle, Vertretern des Gemeinderats und des Partnerschaftskomitees nach Ducey reisen. Sie nehmen Teil an einem Festakt sowie am Blumenkorso. Das französische Partnerschaftskomitee wird die Laichinger bei privaten Gastgebern unterbringen. In Laichingen wird im Rahmen des Stadtfestes gefeiert. Voraussichtlich 50 Gäste aus Ducey werden vom Freitag, 19., bis Montag, 22. August, erwartet. Nach dem Empfang im Bürgersaal wartet ein Rahmenprogramm. Am Samstag stehen an: Stadtbummel, Spaziergang zum Waldklassenzimmer mit Frühschoppen, am Spätnachmittag dann der Festakt in der DSH. Gemeinsam geht es anschließend zum Festplatz, wo um 18Uhr die Bürgermeister das Stadtfest eröffnen.

Zur Unterbringung der Gäste aus Ducey sucht die Stadt private Gastgeber. Die Verwaltung bittet Bürger, „Besucher für drei Nächte aufzunehmen“. Meldungen gehen an Michael Rehm, 07333 / 8537, E-Mail mrehm@laichingen.de