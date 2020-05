435 775 Euro Spenden und 449 Projekte im Kreis

Seit 15 Jahren gibt es „Mitmachen-Ehrensache“ im Alb-Donau-Kreis. Die erfreuliche Bilanz sind 435.775 gespendete Euro und 449 geförderte Projekte.

Landrat Heiner Scheffold sagte sichtlich erfreut: „In den vergangenen 15 Aktionsjahren haben über 16.400 Jugendliche mit der Teilnahme an der Aktion einen besonderen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander in unserem Kreis geleistet. Dies ist ein Gewinn für alle Beteiligte. Ich schätze es sehr, dass wir über solch ein ,aktives Netzwerk’ verfügen, das verschiedene Akteure aus Schule, Jugendarbeit, Wirtschaft, Politik und Kultur verbindet, wie dies bei der Aktion ,Mitmachen-Ehrensache’ der Fall ist“.

Erfolgreiches Jubiläumsjahr

Die Aktion war auch im Jubiläumsjahr 2019 im Alb-Donau-Kreis sehr erfolgreich: 1461 Schülerinnen und Schüler der 7., 8. und 9. Klassen und 35 Schulen nahmen an der Aktion am 5. Dezember 2019 teil.

900 Betriebe und Organisationen, darunter auch die Schwäbische Zeitung, hatten den Jugendlichen im vergangenen Jahr einen oder mehrere eintägige Arbeitsplätze geboten. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis beteiligte sich ebenfalls. Dort jobbten 10 Jugendliche einen Tag lang für einen guten Zweck.

41 Projekte im Kreis gefördert

Mehr als 40.000 Euro fließen in 41 Projekte von Jugendhäusern, Jugendgruppen, Vereinen und Schulen im Alb-Donau-Kreis. Darauf können alle Beteiligten mächtig stolz sein. „Hinter diesen Zahlen steckt eine bemerkenswerte Leistung“, so der Landrat.

Das Vergabegremium der Aktion, das aus Vertretern des Kreisjugendreferates, des Vereins Kreisjugendring Alb-Donau, des Landratsamtes sowie der Jugendlichen besteht, hatte über die Mittelvergabe entschieden.

Geld wurde bereits ausgezahlt

Wegen der aktuellen Corona-Krise konnte die Scheckübergabe an die Projektmittelempfänger nicht im Rahmen einer Veranstaltung im Haus des Landkreises stattfinden. Das Geld wurde im Mai an die Empfänger ausbezahlt.

Alle jungen „Mitmacherinnen und Mitmacher“ wurden als Dankeschön im Januar 2020 vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis zu einem Kinobesuch ins „Xinedome“ nach Ulm eingeladen.

Landrat dank den Kindern und Jugendlichen

„Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement – und zwar gerade deshalb, weil das erarbeitete Geld nicht in die eigene Tasche fließt, sondern in ganz praktische und hilfreiche Projekte und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“, sagte Scheffold. Ein großer Dank geht auch an die Sponsoren der Aktion. „Mitmachen-Ehrensache“ wurde durch die Sparkasse Ulm, die IHK Ulm sowie den „Xinedome“ Ulm unterstützt.

Dahin gehen die Gutscheine

Karl-Spohn-Realschule

(Blaubeuren-Gerhausen):

„Make breaks great“ – Betontischkicker für den Außenbereich, 500 Euro

Schulsozialarbeit Blaubeuren

(Blaubeuren):

Digitalkamera für Sozialtrainings und Klassenprojekte zur Fotodokumentation, 200 Euro

Oberlin e.V. Ulm

(Blaubeuren-Gerhausen):

Professionelle Popcornmaschine, bei Festen und in Pausenzeiten soll Popcorn verkauft werden, um Geld für Klassen, Projekte, Schulgemeinschaft zu sammeln 200 Euro

Schwäbischer Albverein

OG Ennabeuren

(Heroldstatt – Ennabeuren): Anlegen eines Lehrpfades für den Artenschutz, 400 Euro

Oberlin e.V. Ulm

(Laichingen):

Präventionsprojekt zu Sucht, insbesondere Cannabis, für Schülerinnen und Schüler der 8.Klasse, 1000 Euro

Jugendhaus Laichingen

(Laichingen):

Tanzprojekt – Spiegelwand und Musikanlage, 1000 Euro

Schule am Sellenberg

(Westerheim), Pausenspiele für bewegte Pausen, 300 Euro