32 Bürger haben bisher Ideen eingebracht

Online-Befragung: So funktioniert’s

Der Teilnahmezeitraum der Online-Befragung läuft noch bis 20. Mai . Bürger können in einem zweiteiligen Online-Format Stellung nehmen und – so ist es im Informationsflyer, der in den Briefkästen zu finden war, beschrieben – eigene Ideen und Visionen für eine lebenswerte, lebendige Ortsmitte in Feldstetten beitragen.

In Teil eins bewerten Bürgerinnen und Bürger selbst. Es kann abgestimmt werden, ob das aufgezeigte Problem in der Ortsmitte von Feldstetten dann auch tatsächlich ein Problem ist, heißt es. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Ideen zur Verbesserung der einzelnen problematischen Punkte mitzuteilen.

Im zweiten Teil gibt es dann die Gelegenheit, kreativ zu sein und in einem Kartenausschnitt von Feldstetten konkrete Stellen zu nennen, an denen in Zukunft Maßnahmen umgesetzt werden können.

Die Online-Befragung finden Interessierte im Internet unter

Weitere Informationen gibt es dort sowie unter